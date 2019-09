Apple Watch: Schlaf-Tracking bald verfügbar?

Tragen der Watch in der Nacht erforderlich

Keine Störung durch Wecker

Wie der Akku halten soll

Unkar, ob Feature für bestehende Modelle

Seit Apple den finnischen Hersteller Beddit (vormals Finsor Oy) übernommen hat, geistern Berichte durch die Gerüchteküche, dass Apple einen eigenen Schlaf-Tracker anbieten wird. Nun will 9to5Mac erfahren haben, dass Apple schon in der kommenden Woche einen eigenen Schlaf-Tracker vorstellt – und zwar als Funktion der Apple Watch.Laut 9to5Mac entwickelt Apple derzeit unter dem Codenamen "Burrito" eine derartige Lösung – offiziell hört die neue Funktion auf "Time in Bed tracking" ("Aufzeichnung der verbrachten Zeit im Bett").Um die neue Funktion nutzen zu können, muss der Anwender die Apple Watch auch in der Nacht tragen – dann zeichnet die Uhr die Pulsfrequenz, die Bewegungen und Umgebungsgeräusche auf, um die Qualität des Schlafes zu beurteilen. Die Daten werden in der Health-App wie auch in einer neuen Sleep-App analysiert und zur Verfügung gestellt.Merkt die Apple Watch, dass der Nutzer schon früher aufgestanden ist, soll der Wecker automatisch deaktiviert werden – dieser wird nur auf dem iPhone wiedergegeben, wenn der Nutzer seine Watch nicht trägt, Apple also nicht feststellen kann, ob der Nutzer schon aufgestanden ist. Trägt der Anwender die Watch in der Nacht, ist automatisch die "Bitte nicht Stören"-Funktion aktiv.Der Akku der Apple Watch hält je nach Nutzungsgewohnheiten zwischen 12 und 36 Stunden durch – unter Umständen zu wenig, um die Watch auch über Nacht mit Strom zu versorgen. Daher habe Apple, so 9to5Mac, eine Erinnerung eingebaut, um die Apple Watch kurz vor dem Schlafengehen noch einmal aufzuladen, so dass diese die Nacht und den nächsten Tag übersteht.Noch ist unklar, ob diese Funktion für bestehende Watch-Modelle mit watchOS 6 zur Verfügung steht oder ob neue Hardware in Form der Series 5 erforderlich ist. Nach der derzeitigen Funktionsbeschreibung sollte sich die Schlaf-Tracking-Funktion auch mit den momentan aktuellen Modellen umsetzen lassen.