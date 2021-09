Kuo: Pünktlicher Marktstart der Apple Watch Series 7 trotz großer Produktionsschwierigkeiten

Probleme bei der Fertigung

Series 7 kämpfte mit fehlerhaften Displays

Gurman verweist auf schlechte Verfügbarkeit

Bereits in wenigen Tagen wird Apples Event „California streaming“ mit einigen Produktneuheiten über die Bühne gehen. Als einigermaßen sicher gelten die Vorstellung der nächsten Generation des iPhones sowie der Apple Watch Series 7. Unklarheit herrscht allerdings über den Marktstart der neuen Flaggschiff-Smartwatch: Zuletzt häuften sich Gerüchte darüber, dass es Apple nicht gelingen könnten, eine zeitnahe Auslieferung zu gewährleisten. Nun meldet sich der Analyst Ming-Chi Kuo in dieser Sache zu Wort.Das Branchenblatt Nikkei Asia brachte Informationen zur Kleinserienfertigung der Series 7 in Umlauf und verwies auf Schwierigkeiten: Bei der Montage verschiedener Komponenten habe es beträchtliche Probleme gegeben, einige Quellen sprachen gar von „einer enttäuschenden Qualität“. Einer der Gründe hierfür sei das neue Design der Uhr. Die Auftragsfertiger hätten die Produktion unterbrochen, um sich der Probleme anzunehmen.In einer Notiz an Investoren, welche unter anderem MacRumors vorliegt, äußert sich nun Ming-Chi Kuo zu den oben genannten Turbulenzen – und bestätigt diese: Die ersten Chargen der Uhr seien von berührungsunempfindlichen Touchscreens und blinkenden Displays betroffen gewesen. Der Analyst führt das auf Panels zurück, welche erstmals ein Niederdruckverguss-Verfahren erforderten. Apple sei es nun gelungen, die beste Konfiguration für die Fertigung zu finden und diese Probleme auszumerzen.Kuo zufolge habe die Apple Watch Series 7 aufgrund einer „dramatischen“ Änderung im Design mehr Produktionsprozesse durchlaufen müssen als die Vorgängermodelle. Er rechnet mit einer Massenproduktion ab Mitte des Monats, ab Ende September könnten die Auslieferungen starten. Der Analyst macht aber keine Angaben zur Menge – zuletzt erklärte Mark Gurman, dass potenzielle Käufer von einer schlechten Verfügbarkeit kurz nach dem Marktstart ausgehen müssen (siehe hier ). Nach den Hinweisen Kuos wiederholte Gurman seine Aussage auf Twitter