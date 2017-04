Apple Watch: Neue Nike-Version im Anmarsch

NikeLab

Begrenzte Verfügbarkeit

Nike+

Eine der Konsequenzen aus Apples Marketing-Wechsel bei der Apple Watch weg vom Mode-Accessoire hin zum Fitness-Begleiter war die enge Kooperation mit dem Sportartikelhersteller Nike. Im Rahmen der Präsentation der Apple Watch Series 2 letzten Herbst kam auch die gemeinsam erstelle Apple Watch Nike+ auf den Markt.Aus dieser Kooperation soll in der kommenden Woche eine weitere Ausführung der Watch resultieren. Offiziell »Apple Watch NikeLab« genannt, handelt es sich im Wesentlichen um eine neue Gehäuse-Armband Kombination. Das Gehäuse in Spacegrau gibt es sowohl in 38 mm als auch 42 mm und stellt in Verbindung mit dem cremefarbenen Armband mit schwarzen Lochrändern einen deutlichen Kontrast dar.Funktionell entspricht die NikeLab den bisherigen beiden Varianten der Nike+. Das beinhaltet eine tiefe Integration mit der App »Nike+ Run Club« und dem Nike-Logo auf dem Display. Die weiteren Daten sind die gleichen wie bei anderen Apple Watches der zweiten Generation: GPS-Modul, Wasserfestigkeit bis zu 50 Metern und ein Dual-Core S2-Chip.Die neue Apple-Watch-Ausführung bleibt allerdings streng limitiert; so findet sie ihren Weg beispielsweise nicht in den Apple Online Store und auch nicht in die Apple-Geschäfte vor Ort. Verfügbar ist sie ab dem 27. April exklusiv auf der Nike-Homepage, in den NikeLab-Geschäften und im Pop-Up-Store der Apple Watch im japanischen Tokyo. Zum Preis ist noch nichts bekannt, allerdings dürfte er sich kaum von den bisherigen Kaufpreisen unterscheiden, also 419 Euro für 38 mm und 449 Euro für 42 mm.Die Nike+-Watches zeichnen sich vor allem durch das atmungsaktive Armband mit zahlreichen Aussparungen aus, welche besonders für Sportler geeignet ist. Aktuell gibt es zwei Standardausführungen: Gehäuse in Silber mit weißem Armband und Gehäuse in Spacegrau mit schwarzem Armband (Store: ). Separat lässt sich noch das ikonische schwarz-gelbe Armband bestellen Weiterführende Links: