Apple Watch: Neue Bänder – und neue Complications

Der erste Versuch des Updates auf watchOS 5.1 ging schief, denn zahlreiche Nutzer meldeten, dass der Aktualisierungsprozess hängen blieb und die Uhr sich nicht mehr benutzen ließ. Apple zog daraufhin das Update zurück und gab gestern stattdessen watchOS 5.1.1 frei. Die Systemversion bringt Nutzern der Apple Watch 4 neben Fehlerbehebungen auch neue Funktionen mit, welche in der Betaphase noch nicht aufgefallen waren. So stehen sieben zusätzliche Komplikationen zur Verfügung, also jene kleinen Zusatzmodule für Ziffernblätter. Genauer gesagt: Werden bald erscheinen, denn zwar lassen sich die Komplikationen schon in den Einstellungen zu "Infograph" und "Infograph Modular" auswählen, erscheinen aber noch nicht auf dem Ziffernblatt. Es ist aber davon auszugehen, dass Apple die Funktionen bald freischaltet. Konkret handelt es sich um Home, Mail, Karten, Nachrichten, News, Phone und Remote. Auf dem iPhone muss übrigens ebenfalls die aktuelle Systemversion (12.1.1) laufen, andernfalls tauchen die Optionen nicht in der Watch-App auf. Apple reicht damit Funktionen nach, die unverständlicherweise zunächst fehlten.Die Tage der Apple Watch Edition sind längst gezählt. Nur in der ersten marktreifen Serie gab es auch Echtgold-Gehäuse zu fünfstelligen Preisen, dann folgte eine Keramik-Variante, mit der Series 4 strich Apple die Ausführung dann komplett. Noch immer sind aber schnell vierstellige Preise erreicht – zumindest dann, wenn der Nutzer Wert auf die Hermès-Reihe legt. Die hochwertigen Lederarmbänder lassen den Preis für die Apple Watch mit Edelstahlgehäuse auf mindestens 1299 Euro steigen, das hochwertigste Armband gar auf 1549 Euro.Schreckt diese preisliche Größenordnung nicht ab, so erweitern Apple und Hermès gerade das Sortiment um zwei weitere Angebote. Die Doppelschlingen-Variante " Swift Leather Double Tour " erhält fortan auch die Farbgebung Amber/Capucine/Rose Azalee, selbiges gilt auch für " Swift Leather Single Tour ". Vor Ort in den Geschäften stehen die Farbkombinationen noch nicht zur Verfügung, wohl aber online. Apple veranschlagt 369 Euro bzw. 519 für den Einzelkauf der Armbänder.