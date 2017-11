Apple Watch LTE: Weitere Details zur Akkulaufzeit

Mit der Veröffentlichung von watchOS 4.1 hat Apple auf der Webseite zur Apple Watch die Akkulaufzeit der Series 3 mit LTE genauer spezifiziert. Dies ist insofern interessant, da das LTE-Modell dank Mobilfunk weitestgehend autark von einem iPhone verwendet werden kann. Allerdings kann dies unter Umständen die Akkulaufzeit von maximal 18 Stunden deutlich verkürzen.Hier hat Apple nun weitere Angaben zu den erwarteten Verkürzungen der Akkulaufzeit gemacht. Bereits bekannt war, dass beim Telefonieren über die Apple Watch der Akkuverbrauch besonders hoch ausfällt und die maximale Gesprächszeit damit ungefähr eine Stunde erreicht. Ein Workout mit GPS und LTE geht ebenfalls deutlich auf die Laufzeit, welche damit 3 bis 4 Stunden beträgt.Im Fall der Musikwiedergabe schwieg sich Apple hingegen aus und gab lediglich 10 Stunden für die Wiedergabe an, wenn die Musiktitel auf der Uhr gespeichert sind, daher also keine Funkverbindung benötigt wird. Mit den detaillierteren Angaben ist nun klar, dass Musik-Streaming über Mobilfunk ebenfalls deutlich an der Akkulaufzeit nagt.Bei der Verwendung von Apple Music über LTE erreicht die Apple Watch demnach maximal 5 bis 7 Stunden. Nach 5 Stunden ist bereits Schluss, wenn man einen der Radio-Sender von Apple Music hört. Immerhin 7 Stunden sind möglich, wenn eine der Wiedergabelisten von Apple Music abgespielt werden soll, sei es nun ein Album oder eine Zusammenstellung.Als Ersatz für iPods taugt die Apple Watch damit nur bedingt. So erreichte der kürzlich von Apple eingestellte iPod nano beispielsweise bei der Musikwiedergabe eine Akkulaufzeit von 30 Stunden. Bei der Wiedergabe von Videos waren immerhin noch 3,5 Stunden möglich.