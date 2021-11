Apple Transparency Report: Deutschland bei Behördenanfragen für Nutzerdaten auf dem ersten Platz

Behördenanfragen gehen deutlich zurück

Top 3: Deutschland, USA, China

Apple veröffentlicht in regelmäßigen Abständen die Anzahl aller Behördenanfragen (und anderer Organisationen) für Nutzerdaten. Der "Transparency Report" soll der Öffentlichkeit Aufschluss darüber geben, in welchem Umfang Apple in vielen Ländern um die Herausgabe von Anwenderdaten gebeten wird. Beim aktuellen Transparenzbericht erläutert das Unternehmen die entsprechenden Anfragen für die zweite Jahreshälfte 2020. Die meisten Wünsche zur Herausgabe von Nutzerdaten kamen demzufolge aus Deutschland. Insgesamt ging die Anzahl der Datenanfragen deutlich zurück.Apples Transparency Report deckt Datenanfragen von Behörden, anderen Firmen und Einzelpersonen (im Zusammenhang mit juristischen Verfahren) ab. Dem Unternehmen zufolge gab es im zweiten Halbjahr 2020 Behördenbitten um Herausgabe von Anwenderdaten für 83.307 Apple-Endgeräte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet das einen starken Rückgang – innerhalb der zweiten Jahreshälfte 2019 kamen fast doppelt so viele Anfragen. Apple gab die angeforderten Nutzerdaten in 77 Prozent aller Fälle heraus, was einen leichten Rückgang verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet – seinerzeit waren es 80 Prozent.Von der schieren Menge an Behördenanfrage liegt Deutschland an der Spitze aller im Transparenzbericht genannten Länder. Hierzulande gab es laut Apple die Bitte um Datenherausgabe für 16.819 iPhones und andere Apple-Geräte. Für den entsprechenden Vorjahreszeitraum liegt der Wert höher – seinerzeit waren 19.633 Apple-Devices betroffen. Welche Behörden welche Daten explizit verlangten, geht aus dem Bericht nicht hervor.Die USA belegen hinter Deutschland den zweiten Platz. Die Nutzerdaten von 11.581 iDevices und Co. wurden dort erbeten – was einen immensen Rückgang gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020 bedeutet: Seinerzeit lag der Wert bei 97.739, in der zweiten Jahreshälfte 2019 waren es 80.235. China belegt mit Datenanfragen für 11.372 Apple-Geräte den dritten Platz im Transparency Report.