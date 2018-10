Apple TV: Minecraft verschwindet aus dem tvOS App Store

Hersteller bietet Rückerstattung des Kaufpreises an

Apples halbherzige Gaming-Strategie mit dem Apple TV

Minecraft ist nicht mehr für das Apple TV erhältlich. Der Hersteller ließ das auf anderen Plattformen populäre Spiel offenbar wegen mangelndem Nutzerinteresse aus dem tvOS App Store entfernen. Jeglicher Support für die tvOS-Version wird entsprechend eingestellt.Tim Cook persönlich kündigte den Verkaufsstart des Titels für das Apple TV mit den Worten an: „Sie können neue Welten auf ihrem Apple TV bauen und gemeinsam mit ihren Freunden spielen, die iPhones oder iPads nutzen.“ Die Apple TV-Version von Minecraft kam Ende 2016 für rund 22 Euro auf den Markt.Das Ende knapp zwei Jahre später kommt mit folgender Erläuterung des Anbieters: „Vom 24. September an wird (die tvOS-Version von; Anm. d. Red.) Minecraft weder aktualisiert noch unterstützt. Wir bedanken uns bei der Apple TV-Community für ihre Unterstützung, doch wir müssen unsere Ressourcen auf die Plattformen umverteilen, die unsere Nutzer am meisten verwenden.“ Minecraft lasse sich auf dem Apple TV aber weiterhin nutzen. Auch seien die bereits erworbenen Marketplace-Käufe wie Minecoins nach wie vor verfügbar.Kunden, die Minecraft innerhalb der letzten 90 Tage für das Apple TV erworben haben, bekommen den Kaufpreis zurückerstattet. Wer die Rückerstattung in Anspruch nehmen möchte, kann sich an den Apple Support wenden.Das Scheitern von Minecraft auf Apples Set-Top-Box zeigt erneuert die schwierige Situation, der sich Spieleentwickler beim Apple TV ausgesetzt sehen. Apple bewirbt den Gaming-Aspekt der TV-Box mehr oder weniger halbherzig und schöpft das volle Konsolen-Potenzial des Apple TV nicht aus.Das Unternehmen liefert etwa keinen Gamecontroller mit, sondern verweist auf die Fernbedienung, deren Ergonomie und Funktionen für viele Titel bestenfalls nur gerade so brauchbar sind. Richtige Eingabegeräte für Spieler gibt es ausschließlich von Drittherstellern. Auch die Auffindbarkeit von Spielen im tvOS App Store ist verbesserungswürdig. Umsetzungen diverser beliebter Titel wie Fortnite sind entsprechend nicht für die TV-Box geplant