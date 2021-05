Apple TV: Apple Care Protection Plan gilt nun länger

Apple verlängert Apple Care Protection Plan

Auch AppleCare+ verfügbar

Wer damit rechnet, mit seinem Apple-Gerät nicht allzu pfleglich umzugehen, kann den Zukauf von AppleCare+ erwägen: Cupertino räumt Käufern des Services die Reparatur oder den Ersatz des schadhaften Geräts gegen einen geringen Selbstbehalt ein, außerdem verlängert sich der Garantiezeitraum – auch für einen etwaigen Austausch des Akkus. Neben dieser Variante gibt es nach wie vor den Apple Care Protection Plan, der vor allem den technischen Support ausdehnt und ebenfalls die Garantie verlängert. Dieser weist nun bessere Konditionen auf.Mit einem Apple Care Protection Plan können Anwender technische Auskünfte zu Geräten bei Apple einholen – und zwar auch nach Ablauf der 90 Tage, die das Unternehmen üblicherweise bei Kauf eines Neugeräts anbietet. Außerdem gewährleistet Cupertino einen längeren Garantiezeitraum, der mit einem kostenlosen Express-Umtauschservice einhergeht. Wer sich für einen Apple Care Protection Plan für ein neu gekauftes Apple TV entscheidet, kommt nun 36 Monate lang in den Genuss dieser Vorzüge – bislang waren es lediglich 24 Monate. Wer den Protection Plan bereits abgeschlossen hat, muss sich aber nicht ärgern: Betroffene erhalten E-Mails des Konzerns und werden davon in Kenntnis gesetzt, dass sich der Zeitraum nun auch rückwirkend über drei Jahre erstreckt. Das Enddatum werde von Apple automatisch angepasst, ein Zutun des Nutzers ist also nicht erforderlich. Selbstverständlich entstehen für den Anwender keine weiteren Kosten.Der AppleCare Protection Plan darf nicht mit AppleCare+ verwechselt werden: Letzterer Service beinhaltet auch eine Versicherungsleistung und deckt etwaige selbstverschuldete Schäden am Gerät ab (siehe ). AppleCare+ steht neuerdings auch für das Apple TV für 29 Euro zum Kauf bereit, der Selbstbehalt bei einer Beschädigung der Set-Top-Box, die auf den Anwender zurückzuführen ist, beträgt 15 Euro. Der Protection Plan wird von Apple nicht mehr aktiv beworben: Interessenten müssen auf ausgewählte Händler ausweichen – oder Apple telefonisch um Abschluss des Services bitten.