Apple TV 3: Nutzer-Logout killt Privatfreigabe-Funktion

Nach Apple ID-Logout keine Privatfreigabe mehr möglich

Apple scheint der Fehler bekannt zu sein

Die dritte Generation des Apple TV scheint ein Problem mit Apples Privatfreigabe-Feature zu haben, über das Nutzer beispielsweise Inhalte von Macs mit anderen Geräten teilen können. Ein Reddit-Anwender berichtet von einem diesbezüglichen Fehler, den höchstwahrscheinlich eines der letzten Updates für die TV-Box hervorrief. Demnach wird die Privatfreigabe des Apple TV unbrauchbar, wenn sich per Apple ID angemeldete Nutzer abmelden und später wieder einloggen. Eine Systemwiederherstellung soll die Privatfreigabe ebenfalls funktionsuntüchtig machen.Dem Reddit-Nutzer zufolge führte bei ihm eine Systemwiederherstellung zu dem Phänomen, dass die Privatfreigabe nicht mehr klappte. Weder das mehrfache Aus- und Einloggen via iCloud-Account noch Datenbereinigungen oder sonstige Maßnahmen führten zu einer Lösung. Beim anderen Apple TV 3 des Nutzers funktioniert die Privatfreigabe dagegen weiterhin, da es dort zu keinem Anwender-Logout und keiner Systemwiederherstellung kam.Auch ein mögliches Update zu macOS Catalina (10.15) bei verbundenen Apple-Rechnern kann als Fehlerursache ausgeschlossen werden – der Betroffene hat keinen Mac mit der aktuellen Betriebssystemversion im Einsatz. Konkret wird von einem Konflikt zwischen dem ATV 3 und dem Apple ID-Dienst ausgegangen, der in keinem Zusammenhang zu Verbindungen via iTunes steht.Die Empfehlung auf Reddit lautet daher: Wer die Privatfreigabe beim Apple TV der dritten Generation weiter verwenden möchte, sollte möglichst nichts am aktuellen Setup ändern und sich entsprechend nicht via Apple ID auf dem Gerät abmelden.Der Reddit-Anwender wandte sich mit dem Problem laut eigener Aussage bereits an Apple. Das Unternehmen ließ ihn diverse Tests durchführen und bestätigte im schließlich den Fehler – es handle sich um „einen Defekt im Software-Ökosystem von Apple“. Der zuständige Apple-Mitarbeiter sprach von einer Fehlfunktion im Zusammenspiel des Apple TV-Authentifizierungsprozesses mit der Nutzer-Authentifizierung per Apple ID. Das Unternehmen aus Cupertino wird möglicherweise ein Softwareupdate veröffentlichen, das den Fehler behebt.