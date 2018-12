Apple-Streaming wächst: Von Fast & Furious bis zu den Peanuts

Neues Peanuts-Format mit Lerncharakter

Zwei weitere Studios soll Apple verpflichtet haben, exklusive Sendungen für den eigenen Film- und Seriendienst zu produzieren. Zum einen beauftragte das Unterhaltungsunternehmen laut US-Medien das Peanuts-Studio DHX Media damit, neue Geschichten der sympathischen Bande rund um Charlie Brown und Snoopy auf der Plattform zu erzählen. Ein weiterer Vertrag sichert Apple die mehrjährige Zusammenarbeit mit Justin Lin und seiner Firma Perfect Storm Entertainment.Eines der Abkommen behandelt anscheinend eine Kurzfilmreihe, die bei Schülern die Begeisterung für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wecken soll. Für die exklusive Serie haben die Vertragspartner Hauptdarsteller Snoopy als Astronauten eingeplant. Dazu passt, dass Peanuts Worldwide, eine Tochtergesellschaft von DHX, 2018 mit der NASA ein mehrjähriges Abkommen unterzeichnet hat. Inhalt sei eine Produktion, welche die Leidenschaft für Astronomie und MINT bei der nächsten Generation wecken soll, meldet Deadline. Das geistige Eigentum an den Peanuts teilen sich DHX (41 Prozent), Sony (39 Prozent) und die Familie Schulz (20 Prozent). Peanuts-Vater Schulz schrieb in seinem letzten Comic der Reihe, seine Familie wünsche nicht, dass die Peanuts von irgendjemand anderem fortgeführt würden.Mit einem langjährigen TV-Vertrag hat Apple den preisgekrönten Regisseur und Produzenten Justin Lee samt seiner Firma Perfect Storm Entertainment an sich gebunden. Lee wurde berühmt mit der Filmreihe Fast and Furious, deren Teile drei bis sechs er zu verantworten hatte. Der vierte Teil spielte am ersten Wochenende die höchste Einnahmen ein, die bis dahin in einem April erzielt wurden. Auch Teil fünf sprengte einige Rekorde. Daneben arbeitete Justin Lee an Kurzfilmen und Indi-Projekten, von denen einige auf dem Sundance Festival Erfolge feierten. 2015 brachte er Star Trek Beyond heraus. Für das Fernsehen führte er bei den Piloten zu den Serien Scorpion, S.W.A.T. und Magnum P.I. (2018) Regie. Scorpion und S.W.A.T. produziert er bis heute. Lin wechselt mit der Unterzeichnung des Gesamtvertrags von Sony zu Apple.