Apple Store offline – iPhone 13 bald erhältlich

Zum zweiten Mal in dieser Woche hat Apple den Online Store deaktiviert, um sich auf neue Produkte vorzubereiten. Während die mehrstündige Auszeit am Dienstag neuen Produktseiten sowie Bestellmöglichkeit der aktualisierten iPads galt, ist heute das iPhone 13 an der Reihe. Betritt man die Store-Seiten, so begrüßt Apple mit schwarzem Seitenhintergrund und einer bekannten Nachricht. Wie schon in den letzten Jahren, wenn an einem Freitag Bestellungen anliefen, heißt es darin: "Freu dich aufs Wochenende. Und aufs Vorbestellen". Die genaue Uhrzeit ist ebenfalls bereits bekannt. In Apples Heimatstaat Kalifornien ist es dann fünf Uhr nachts, hierzulande entspricht dies 14 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt stehen alle Seiten wieder zur Verfügung und man darf sich in die Schlange derer einstellen, die auf eine möglichst frühe Lieferung warten.Anders als in manchen Vorjahren preschte die Telekom diesmal übrigens nicht schon frühzeitig los. Apple wählte in der Vergangenheit meist entweder 9 Uhr oder 14 Uhr unserer Zeit, wohingegen die Telekom mehrfach schon im Mitternacht Bestellungen entgegennahm. Heute scheint es aber wohl ein relativ zeitgleicher Start zu werden. Wer sein iPhone im Rahmen eines Mobilfunkvertrages subventioniert erwerben möchte, muss also ebenfalls bis zum frühen Nachmittag warten.Zu den Neuerungen des iPhone 13 zählen unter anderem der größere Akku sowie die gestiegenen Akkulaufzeiten. Apple betont, dies sei auch durch den effizienteren Chip zu erreichen gewesen. Wie immer stellte Cupertino die Kamera in den Mittelpunkt der Präsentation, einerseits stieg nämlich die Sensorgröße, andererseits gibt es nun einen neuen Videomodus namens "Cinematic Mode". Außerdem ist "Sensor Shift" nun in allen vier Ausführungen verfügbar. Die Bildwiederholrate des Displays liegt bei bis zu 120 Hz und wird dynamisch angepasst. Das iPhone 13 behält zwar die Preisstruktur des Vorgängers, stellt aber dennoch einen neuen Rekord auf – für die Maximalkonfiguration mit einem TB sind 1829 Euro fällig.