Apple Store offline – der Event-Tag geht offiziell los!

Einige Stunden Geduld erbeten

Bestellungen wohl ab Freitag

In wenigen Stunden beginnt das heutige Apple-Event. Ab 19 Uhr unserer Zeit spielt Apple das vorproduzierte Event-Video – man kann davon ausgehen, dass die Veranstaltung wieder zwischen 60 und 90 Minuten dauert. Indirekt hat Apple nun auch bestätigt, dass tatsächlich neue Hardware geplant ist. Wer zum aktuellen Zeitpunkt den Online Store aufsucht, steht nämlich vor verschlossenen Toren und der wohlbekannten Auszeit-Meldung. An diesem Vorgehen kann man immer recht sicher ablesen, ob eine Apple-Veranstaltung mit Produktvorstellungen einhergeht. Verkündet Apple nur Software-Updates, bleibt der Store stets online – gibt es Hardware, im aktuellen Fall wohl das iPhone 13, die Apple Watch Series 7, ein neues iPad sowie die AirPods 3, schließt der Online-Store.Wie immer lautet Apples bekannter Hinweis nach Betreten der Store-Sektion, gerade werde der Apple Store aktualisiert, man solle später noch einmal vorbeikommen. Jenes "später" bezieht sich normalerweise immer unmittelbar auf das Ende eines Events, wenige Minuten nach Abpfiff einer Veranstaltung stehen die überarbeiteten Produktseiten normalerweise wieder zur Verfügung. Wie schon oft diskutiert: Es ist davon auszugehen, dass Apple derlei Änderungen auch ohne stundenlange Auszeit vornehmen könnte. Allerdings handelt es sich um eine seit vielen Jahren gepflegte Tradition, welche die Spannung eines Event-Tags noch zusätzlich anheizt.Im Falle des iPhone 13 dürften die Vorbestellungen wohl am kommenden Freitag beginnen, die Auslieferung dann genau eine Woche später anlaufen. Etwas unklar gestaltet sich die Situation der Apple Watch Series 7. Auch wenn es gerade erst hieß, Apple werde ebenfalls in wenigen Tagen schon Bestellungen annehmen, sorgten Berichte über Produktionsengpässe für Unsicherheit. Angeblich muss man sich auf wochenlange Lieferzeiten einstellen, denn die Umstellung der Fertigung sei nicht ganz reibungslos verlaufen.