Apple Store nicht mehr erreichbar – Vorbestellung des iPhone 12 wird vorbereitet

Meist schneller über die Apple-Store-App

Noch nicht bei Telekom

Apple stellte am Dienstag dieser Woche das komplette iPhone-12-Lineup vor – und heute lassen sich zumindest zwei der vier Modelle vorbestellen. Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro können bei Apple gegen 14 Uhr vorbestellt werden. Will man jedoch ein iPhone 12 mini oder iPhone 12 Pro Max ordern, muss man sich deutlich länger gedulden: Erst am 6. November nimmt Apple hier Vorbestellungen entgegen – ausgeliefert werden diese Modelle am 13. November.Nun bereit Apple den Vorbestellstart des iPhone 12 und iPhone 12 Pro vor: Soeben hat Apple den Apple Store vom Netz genommen. Ungewöhnlich früh, da Apple im Apple Store erst ab 14 Uhr Vorbestellungen entgegen nimmt.Wer unbedingt bei den ersten Bestellern sein will, um am kommenden Freitag sein neues iPhone in den Händen zu halten, sollte nicht über die Apple-Store-Seite bestellen, sondern auf die App ausweichen: In der Vergangenheit kam es sehr oft vor, dass die Bestellseiten über die iOS-App bereits erreichbar waren und funktionierten, obwohl der Apple Store im Web noch nicht freigeschaltet war. So erreicht man, dass die eigene Bestellung unter den Ersten bei Apple eingeht.In den vergangenen Jahren war manchmal die Bestellung neuer iPhone-Modellen bereits ab Mitternacht bei der Telekom möglich – doch in diesem Jahr scheint sich auch die Telekom an den Apple-Plan zu halten: Stand 9 Uhr sind bei der Telekom noch keine Online-Bestellungen möglich.