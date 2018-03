Apple-Spot für Apple Pay Cash: Die Einkaufstour ist noch nicht beendet (Video)

In kurzer Folge veröffentlicht Apple den inzwischen dritten Werbespot für das iPhone X, der sich mit der Gesichtserkennungssoftware Face ID beschäftigt. Diesmal aber handelt es sich um eine 15-sekündige Kurzfortsetzung des zweiten Clips, in dem es um die Authentifizierung via Face ID bei Apple Pay handelte (MTN berichtete: ). Der inzwischen auf dem Markt vollständig neu eingekleidete Kunde und Besitzer eines iPhone X benötigt noch das i-Tüpfelchen für sein Outfit, ein Einstecktuch. Dafür bezahlt er über die Nachrichten-App per Apple Pay Cash.Die Überweisen von Geld an Kontakte über die Nachrichten-App hatte Apple erst im vergangenen Jahr vorgestellt. Die Funktionalität beschränkt sich daher bislang auf die Vereinigten Staaten, selbst in anderen Apple-Pay-Ländern wie der Schweiz ist sie noch nicht vorhanden. Den Einrichtungsassistent kann man aber bereits von hier aus öffnen, nur ist noch keine Konfiguration möglich (siehe diese Anleitung: ).