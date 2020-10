Apple Pencil mit Display und Touch-Bedienung? Patent gibt neue Hinweise

Display als visuelle Hilfe für eingestellte Stiftdicke und Farbe

Auch Touch-Eingabe denkbar

Apple-Nutzer haben seit 2015 die Möglichkeit, ihre kreativen Ideen mithilfe des Apple Pencil auf dem iPad Pro umzusetzen. Die erste Generation des Stifts verfügt außer der Schreibspitze auch über einen Lightning-Stecker, über den das Eingabegerät am entsprechenden iPad-Anschluss mit Energie versorgt wird. An der Stelle des Lightning-Steckers hätte auch ein anderes Feature auftauchen können. Wie ein vor kurzem Apple zugesprochenes Patent preisgibt, experimentiert das Unternehmen aus Cupertino schon seit vielen Jahren mit einer Displayanzeige auf dem Gehäuse des Stifts.Das Patent „Dynamic visual indications for input devices“ nennt Display-Varianten auf dem Gehäuse des Pencils, die dem Nutzer Aufschluss darüber geben, welche Funktion der Stift momentan verwendet. Dazu zählt beispielsweise die Dicke der Schreiblinie oder die auf dem jeweiligen iPad-Display samt der verwendeten App ausgegebene Zeichenfarbe. Der Sinn dahinter ist, dem Anwender jederzeit einen visuellen Hinweis dafür zu geben, wie sich der Pencil auf der iPad-Bedienoberfläche verhält. Da es je nach Anwendung nicht immer sofort klar ist, für welche Liniendicke oder Farbe der Stift momentan eingestellt ist, würde ein kleines Display am Pencil Nutzern dabei helfen, Fehleingaben zu vermeiden.Dem Patent zufolge kommen mehrere Stellen des Pencil-Gehäuses für das Display infrage. Die Position am oberen Ende des Eingabegeräts erscheint am sinnvollsten, da Nutzer die Anzeige so am besten sehen können und sie nicht mit den Fingern verdecken. Aber auch ein weiter mittig eingebautes Display ist denkbar – insbesondere, wenn es Anwendern durch Touch-Funktionalität ermöglicht, Zeicheneinstellungen direkt auf dem Stift zu ändern. Es könnte sich beim Display und der Touch-Eingabe aber auch um zwei separat auf dem Stiftgehäuse verfügbare Features handeln.Obwohl Apple das Patent erst jetzt zugesprochen wurde, geht der ursprüngliche Patentvorschlag zurück bis ins Jahr 2013 – und liegt damit zwei Jahre vor dem Marktstart des ersten Apple Pencil. Das Unternehmen entschied sich sowohl bei der ersten als auch der zweiten Generation des Pencil gegen eine Anzeige, doch bei zukünftigen Modellen könnte es das kleine Display durchaus in die finale Variante schaffen. Es bleibt spannend, was Apple in den nächsten Jahren diesbezüglich präsentiert.