Apple Pencil: Weitere Funktionen für handschriftliche Notizen auf Deutsch verfügbar

Zwei Features für fünf weitere Sprachen verfügbar

Neue Funktionen erweitern „Kritzeln“

Voraussetzungen

Wer über einen Apple Pencil und ein damit kompatibles iPad verfügt, kann diesen für Zeichnungen und handschriftliche Anmerkungen nutzen. Dafür stellt Apple eine ganze Reihe an nützlichen Funktionen bereit – und erweitert diese Möglichkeiten sogar mit iPadOS 15, das besonders schnellen Zugriff auf Notizen ermöglicht. Allerdings bietet bereits iPadOS 14 eine ganze Fülle an praktischen Features für den Apple Pencil, wenn der Anwender mit diesem auf Englisch schreibt. Andere Sprachen bleiben oft außen vor: Die Handschrifterkennung „Kritzeln“ hielt für deutsche Texte erst im Februar dieses Jahres offiziell Einzug in das Betriebssystem. Nun folgen weitere Funktionen für Nutzer, die Eingaben auf Deutsch erledigen.Apple listet auf einer gesonderten Seite penibel die Verfügbarkeit von Features in iOS und iPadOS auf. Für den Apple Pencil nennt das Unternehmen vier Funktionen: „Kritzeln“, „Durchsuchbare Handschrift“, „Handschrift als Text kopieren“ sowie „Datenerkennung“. Apples deutsches Support-Dokument ist allerdings nicht ganz auf der Höhe der Zeit: Die englische Seite erhielt heute eine Aktualisierung und führt für die drei zuletzt genannten Features nun auch die Kompatibilität mit Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch auf. Dabei berücksichtigt iPadOS auch die Varietäten in Österreich und der Schweiz.„Handschrift als Text kopieren“ erinnert stark an „Kritzeln“: Handschriftlich verfasste Anmerkungen lassen sich markieren und kopieren – fügt der Nutzer diese an anderer Stelle ein, wird die Notiz automatisch in Text umgewandelt. Bei der „Datenerkennung“ identifiziert das iPad bestimmte per Handschrift verfasste Informationen wie Telefonnummern und Adressen und blendet nützliche Funktionen im Kontextmenü ein. Auf diese Art lassen sich diese Daten schnell in andere Apps wie „Kontakte“, „Karten“ oder „Nachrichten“ übertragen. Schlechte Neuigkeiten gibt es übrigens für das Durchsuchen von Handschrift: Diese Funktion bleibt nach wie vor lediglich für Englisch und die chinesischen Sprachen verfügbar.Grundsätzlich benötigen Anwender ein kompatibles Tablet, auf dem iPadOS 14 zum Einsatz kommt. Unterstützt werden das iPad (2018 oder neuer), iPad mini (2019), iPad Air (2019 oder neuer) sowie alle Modelle des iPad Pro.