Apple Pay mit Face ID etwas umständlicher

Mit Einführung des iPhone 6 stellte Apple das hauseigene Zahlungssystem Apple Pay vor. In Kombination mit Touch ID verwandelt sich das iPhone hierbei in eine kontaktlose Kreditkarte. Der Zahlungsvorgang ist ausgesprochen einfach. Man hält das Gerät an das Zahlungsterminal und autorisiert die erscheinende Zahlungsaufforderung durch den Finger auf der Home-Taste. Mit Face ID im neuen iPhone X wird der Zahlungsvorgang einem neuen Bericht zufolge etwas umständlicher.Bislang ist Apple Pay in Deutschland nur über Umwege verfügbar, sodass wir den Bericht mit unserem Testgerät nicht nachstellen können. Es ist aber ein Schritt mehr notwendig, um Apple Pay mit Face ID zu verwenden, bevor die Zahlung erfolgt. Demnach muss das iPhone X zunächst an das Zahlungsterminal gehalten werden, woraufhin die Zahlungsaufforderung erscheint. Zur Bestätigung mit Face ID muss nun das Gerät wieder vor das Gesicht gehalten werden, anschließend wieder an das Zahlungsterminal.Dem Bericht zufolge kann man alternativ das iPhone X über die Einstellungen auch für die Dauer von einer Minute für Apple Pay freischalten. In diesem Fall wechselt man zunächst manuell in die Wallet-App, autorisiert kommende Zahlungsvorgänge vorab mit Face ID und hält anschließend das Gerät an Zahlungsterminal. Sofern man im Besitz einer Apple Watch ist, kann man für Apple Pay auch auf diese zurückgreifen. Wenn man Apple Pay über das gekoppelte iPhone auf der Uhr aktiviert hat, wählt man dort in der Wallet-App die Kreditkarte und hält anschließend die Apple Watch an das Zahlungsterminal.