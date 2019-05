Apple Pay jetzt auch in Ungarn und Luxemburg

Eine Bank in Luxemburg …

… und eine in Ungarn

Immer weniger weiße Flecken

Langsam, aber sicher schließen sich die Lücken: Nach dem vergangene Woche angekündigten Start von Apple Pay in zahlreichen weiteren europäischen Ländern kann ab sofort auch in Luxemburg und Ungarn mit iPhone und Apple Watch gezahlt werden.Im Großherzogtum unterstützt derzeit allerdings mit BGL BNP Paribas lediglich eine Bank den Zahlungsdienst des iPhone-Herstellers, berichtet MacRumors. Besser sieht es hingegen im zweitkleinsten Mitgliedsland der Europäischen Union in Sachen Akzeptanzstellen aus: Kontaktlos bezahlt werden kann in Luxemburg unter anderem beim dortigen Aldi-Ableger sowie bei der Supermarktkette Auchan. Mit dabei sind auch Burger King, H&M und Saturn sowie die Tankstellen des Mineralölkonzerns Total. Darüber hinaus listet Apple auf seiner luxemburgischen Internetseite etliche Apps auf, die den hauseigenen Zahlungsdienst unterstützen.In Ungarn arbeitet der iPhone-Hersteller mit der OTP Bank zusammen, dem größten Geldinstitut des Landes. Mit Apple Pay bezahlen kann man unter anderem ebenfalls bei Aldi und Saturn sowie darüber hinaus in den ungarischen Filialen von Rossmann, Lidl, Penny, dm und Starbucks. Ebenso wie in Luxemburg nutzen auch in Ungarn zahlreiche Apps den Zahlungsdienst des kalifornischen Technologiekonzerns.Durch die Einführung in den beiden genannten Ländern reduzieren sich die weißen Flecken auf der europäischen Landkarte des Zahlungsdienstes weiter. In allernächster Zukunft dürfte Apple Pay auch in Portugal und den Niederlanden an den Start gehen. Deutschland verfügt zwar mittlerweile über eine große Zahl von Akzeptanzstellen, allerdings freunden sich die Geldinstitute hierzulande auch gut ein halbes Jahr nach der Einführung nur zögerlich mit dem Zahlungsdienst des iPhone-Herstellers an. In Österreich gibt es Apple Pay seit Ende April. Apple stellt im Internet eine Liste der Länder und Regionen , in denen das Zahlen mit iPhone und Apple Watch unterstützt wird, sowie der teilnehmenden Banken in Europa zur Verfügung.