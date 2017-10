Apple Pay: Expansion in Europa, Deutschland bald umzingelt

Dänemark, Schweden und Finnland angeblich schon nächste Woche

Niederlande und Polen direkt danach?

Keine Hoffnung für Deutschland und Österreich

Über den Umweg der virtuellen Kreditkarte von Boon lässt sich Apple Pay hierzulande bereits in einigen Geschäften verwenden (MTN berichtete: ), doch der offizielle Start mit tatsächlichen deutschen Partnerbanken fand noch nicht statt. Leider gibt es auch keine Hinweise, dass sich dies so bald ändert. Bei unseren Nachbarländern sieht die Situation hingegen anders aus, hier stehen gleich mehrere Staaten offensichtlich kurz vor der Einführung des bargeldlosen Bezahldienstes.Dass Apple Pay noch dieses Jahr in die skandinavischen Staaten Dänemark, Schweden und Finnland kommt, hatte Apple bereits bestätigt. Nun will die schwedische Seite »Mac Pro« erfahren haben, dass es bereits in der kommenden Woche so weit sei. In Schweden habe Apple den führenden Finanzkonzern Nordea als Partner gewinnen können, teilnehmende Banken für Finnland und unsere dänischen Nachbarn sind noch nicht bekannt.Weiterhin hat die holländische Seite »One More Thing« herausgefunden , dass mit ING und Bunq zwei niederländische Kredithäuser bald Apple Pay anbieten werden. Bestimmte Quellen vermuten, dass der Start hinter der deutschen Nordwestgrenze am 2. November stattfinden soll, also am Tag von Apples nächster Quartalskonferenz. Schließlich wurden Medienvertretern Fotos zugespielt, die Apple Pay in einer Testphase der polnischen Bank PKO zeigen , was auch dort auf einen baldigen Start hinweist.Mit Dänemark, Polen und den Niederlanden könnten also schon in sehr naher Zukunft drei weitere deutsche Nachbarstaaten mit dem Bezahldienst ausgestattet werden. Frankreich und die Schweiz haben ihn schon, sodass dann fünf der neun angrenzenden Länder versorgt wären. Als Grund für die schleppenden Fortschritte hierzulande werden im Allgemeinen die widersprüchlichen Interessen bei den Verhandlungen zwischen Apple und den hiesigen Geldhäusern angeführt. Ebenso schlecht wie in Deutschland sieht es übrigens auch in Österreich und Belgien aus, für die es ebenfalls noch keine Anzeichen eines Apple-Pay-Starts in naher Zukunft gibt.