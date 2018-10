Apple-Patent: Karten-App mit mehr Informationen zu Fahrplänen von Bussen, Zügen und sogar Booten

Mehr Details zu Bus, Bahn, Flugzeug und Boot



Apple feilt an der Karten-Integration detaillierterer Informationen zum öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Ein dem Unternehmen vor kurzen zugestandenes Patent beschreibt, wie sich entsprechende Fahrplanauskünfte ermitteln, in den hauseigenen Kartendienst einfügen und grafisch darstellen lassen.Die im Patent dargelegte Technologie widmet sich insbesondere der großen Vielfalt an weltweit verfügbaren Transportdiensten. Außer den schon genannten öffentlichen Verkehrsbetrieben sollen ebenso private Anbieter hinzustoßen, die in Städten oder ganzen Regionen aktiv sind. Auch die unterschiedlichsten Beförderungsmittel wie Bus, Zug, U-Bahn, Flugzeug, Hubschrauber oder Boot des jeweiligen Dienstleisters werden berücksichtigt.Dem User Interface der Transport-Details kommt eine besondere Bedeutung zu. Nutzer sollen anhand übersichtlicher Hinweise, Grafiken und Kartenmaterial schnell sehen, wann zum Beispiel der jeweilige Bus an einer bestimmten Haltestelle ist. Dazu erhält die Karten-App möglichst in Echtzeit Informationen von den jeweiligen Beförderungsdienstleistern. Es geht darum, das bereits bestehende diesbezügliche Info-Angebot in Apples Karten-Anwendung deutlich zu erweitern.