Apple Park: Sticker sollen Zusammenstöße mit Glastüren verhindern

Sticker sollen bei der Orientierung helfen

Apples neue Firmenzentrale sorgte in den letzten Wochen nicht nur für positive Schlagzeilen. Die Fertigstellung des „Apple Park“ genannten Hauptsitzes des Unternehmens befindet sich zwar in der Endphase, doch eine Konsequenz aus der großzügigen Verwendung von Glas scheint Apple kaum bedacht zu haben.Seit dem Start des offiziellen Mitarbeiterumzugs von der alten in die neuen Firmenzentrale mehren sich die Berichte über kleinere Unfälle im Zusammenhang mit den Glastüren und -wänden des Gebäudekomplexes. Zusätzliche Sticker sollen die Glasbereiche in Räumen besser sichtbar machen.Mehrere Personen zogen sich bereits leichte Verletzungen zu, als sie im Apple Park versehentlich gegen eine der zahlreichen Glastüren und -wände liefen. Infolge dessen musste zwar niemand ins Krankenhaus, die Zusammenstöße hinterließen bei den Betroffenen aber dennoch kleinere Kopfwunden.Albert Salvador (Cupertino Building Division) wies schon bei seiner Besichtigung des Apple Park im letzten Jahr auf die risikoreiche Glasbauweise hin. Die Glaswände der Cafeteria etwa seien kaum von den sich automatisch öffnenden Glastüren unterscheidbar. Ein Bauunternehmer vor Ort soll während des Besuchs von Salvador ebenfalls eine unsanfte Begegnung mit einer der Glasflächen gehabt haben. Im Anschluss ließ das für den Apple Park zuständige Architekturunternehmen Foster + Partners diverse rechteckige Aufkleber befestigen , um eindeutige visuelle Hinweise auf die jeweilige Glasfläche zu leifern. Doch das reichte allem Anschein nach nicht aus.Einige der Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz zu Beginn des Jahres in das neue Gebäude verlegt wurde, halfen sich Berichten zufolge zunächst mit Post-Its. Die Angestellten klebten die Zettel auf Türen und Wände, um Glasflächen schneller als solche erkennen zu können. Die Orientierungshilfen wurden von höherer Stelle aber wieder entfernt, da die Zettel „das Design des Gebäudes beeinträchtigen“. Stattdessen befestigte Foster + Partners weitere rechteckige, schwarze Aufkleber in zusätzlichen Gebäudebereichen.Apple äußerte sich nicht zu den aktuellen Glas-Vorfällen. Jony Ive konterte Kritik am Gebäudedesign der neuen Firmenzentrale im letzten Jahr mit dem lapidaren Hinweis: „Ich finde die Kritik bizarr, da das Gebäude ohnehin nicht für die diejenigen gemacht ist, die es jetzt kritisieren. Ich weiß wie wir arbeiten, und sie nicht.“