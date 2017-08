Apple News vs. Google AMP: Safari in iOS 11 filtert AMP-Adressen

Der erste Tweet zum AMP-Filter

Warum überhaupt AMP?

Mit AMP hat Google vor zwei Jahren ein System zur Reduzierung von HTML und JavaScript vorgestellt, das eine kürzere Web-Ladezeit auf Mobilgeräten verspricht. Hierfür müssen Webseiten bei Überführung von HTML in AMP (Accelerated Mobile Pages) nicht nur Funktionalität streichen, sondern auch einen Großteil der Individualität. Gleichzeitig ermöglicht dies Google, AMP-Seiten in die eigene Cloud zu kopieren und als Suchergebnis auf Mobilgeräten auszuliefern. Der Nutzer kommt dadurch mit der eigentlichen Webseite unter Umständen niemals in Berührung.Damit das Web am Ende nicht nur noch aus Googles AMP-Seiten besteht, die von Nutzern geteilt werden, hat Apple in der neuesten iOS 11 Beta offenbar damit begonnen, einen AMP-Filter in Safari zu integrieren. Dieser sorgt dafür, dass beim Teilen einer AMP-Seite nicht die Google-Cloud als kryptische Web-Adresse erscheint, sondern die Artikel-Webseite des Anbieters. Die ersten Reaktionen auf diese neue Funktionalität sind entsprechend positiv.Doch warum bieten einige Webseiten-Betreiber überhaupt AMP an? Dies hängt damit zusammen, dass Google bei Verwendung von AMP eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen verspricht. Letztendlich ist AMP aber genauso wie ANF (Apple News Format) ein System, um Artikel über eine einheitliche Plattform auf Mobilgeräten zur Verfügung zu stellen.Googles AMP-Suchergebnisse stehen daher durchaus in Konkurrenz zur News-App von Apple. Entsprechend wird der Schritt zur Filterung geteilter AMP-Seiten aus der Google-Cloud von Apple sicherlich nicht ganz uneigennützig vollzogen. Letztendlich profitieren davon aber auch die Webseiten-Betreiber mit AMP-Inhalten, die wieder als Web-Adresse sichtbar werden, wenn ihre AMP-Artikel von Google-Nutzern geteilt werden.Die Filterung ist für Apple technisch nicht trivial, denn die Zuordnung von AMP-Seite zu regulärer Artikel-Webseite ist nicht standarisiert und damit bei jedem Anbieter ein wenig anders. Entsprechend wird vermutet, dass Apple hierfür einen Hintergrundprozess verwendet, um die Webseite zum AMP-Artikel zu ermitteln.