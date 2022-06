Apple: Nach der Pandemie werden „App Clips“ in iOS durchstarten

Apple hebt Maximalgröße für App Clips deutlich an

Verhaltenes Interessen an App Clips wegen Corona

iOS 14 hatte eine Neuerung an Bord, die auch zwei Jahre nach ihrer Vorstellung auf der World Wide Developers Conference im Juni 2020 kaum Beachtung findet: App Clips. Dabei handelt es sich um Minimalversionen von Apps, deren Funktionsumfang stark eingeschränkt ist. Sie dienen daher in aller Regel bestimmten Zwecken. So ist es etwa in einigen Apple Stores mit App Clips unter dem Motto „Scan. Pay. Go.“ möglich, gewünschte Zubehörartikel einzuscannen und damit gleichzeitig den Bezahlvorgang via Apple Pay vorzubereiten (siehe ). Entwickler können das Feature beispielsweise auch nutzen, um eingeschränkte Demoversionen ihrer Apps bereitzustellen, ohne dass diese auf iPhone oder iPad installiert werden müssen.Bislang führen die App Clips allerdings ein Schattendasein, denn nur wenige solcher Mini-Anwendungen sind verfügbar. Einer der Gründe dafür könnte eine Einschränkung sein, welche Apple Entwicklern auferlegt: Die abgespeckten Varianten dürfen maximal zehn Megabyte groß sein. Mit iOS 16, welches im Herbst erscheint, hebt das kalifornische Unternehmen diese Grenze an, und zwar um 50 Prozent auf 15 Megabyte. Da Developer somit mehr Funktionen in ihre App Clips integrieren können, rechnet Apple zukünftig mit einem erheblich erweiterten Angebot. Das sagte Wiley Hodges, in Cupertino zuständig für Produkt-Management und -Marketing, jetzt im jüngsten Apfelfunk-Podcast. Entwicklern sei jetzt unter anderem die Einbindung zusätzlicher Frameworks möglich, deren Nutzung ihnen bislang aus Platzgründen verwehrt war.Die geringe Verbreitung von App Clips ist laut Hodges und Andreas Wendker, Apples Vice President of Tools and Frameworks Engineering, zudem auch auf den Zeitpunkt der Einführung zurückzuführen. iOS 14 erschien inmitten der Corona-Pandemie, als viele Menschen zu Hause bleiben mussten. Die Entwickler verzeichneten daher ein sehr verhaltenes Interesse an den Mini-Anwendungen, welche sich naturgemäß besonders gut für den Einsatz etwa in Ladengeschäften, Restaurants oder Freizeiteinrichtungen eignen. Mittlerweile habe sich die Situation deutlich entspannt, so Wendker und Hodges. Unternehmen und Developer stecken Apples Beobachtungen zufolge daher wieder mehr Energie in die Entwicklung von App Clips. Man dürfe daher sehr gespannt sein auf einige der Mini-Anwendungen, die in nächster Zeit erscheinen werden.