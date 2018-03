Apple Music kostenlos: VW-Käufer erhalten zeitbegrenztes Gratis-Abo des Dienstes

VW-Käufer erhalten zeitbegrenztes Apple-Music-Abo

Volkswagen wird ab Mai eine kostenlose Streaming-Option für VW-Neukäufe anbieten. Wer in Europa einen VW-Neuwagen mit CarPlay-Unterstützung erwirbt, erhält dazu ein bis zu sechsmonatiges Gratis-Abo von Apple Music. Neue Nutzer des Streamingdienstes können diesen ein halbes Jahr lang kostenlos verwenden. Bestehende Apple-Music-Anwender erhalten über das VW-Angebot immerhin noch drei Gratis-Monate.Die kostenfreie Apple-Music-Mitgliedschaft teilt sich auf in den dreimonatigen Gratis-Testzugang, den Apple ohnehin zur Verfügung stellt, und dazu drei zusätzliche, kostenlose Monate. Die Bedingung für die Teilnahme an der Aktion ist eine Registrierung bei Car-Net . VW-Käufer können sich bei dem Dienst kostenlos anmelden.Fiat-Chrysler bietet in den USA ebenfalls ab Mai einen ähnlichen Deal an. Mit CarPlay ausgestattete Modelle der Marken Chrysler, Dodge, Jeep, Ram und Fiat enthalten die Option auf ein kostenfreies, sechsmonatiges Apple-Music-Abo. Die Fiat-Chrysler-Aktion gilt bis zum 30. April 2019. Wie lange die Aktion bei VW läuft, ist nicht bekannt.