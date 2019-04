Apple Music: Zensur-Vorwurf in China

Politisch-kritische Lieder verschwinden aus Apple Music

Apple sieht sich beim hauseigenen Musikstreaming-Service dem Vorwurf der Zensur ausgesetzt. Es geht um das Lied „The Path of Man“ des aus Hong Kong stammenden Künstlers Jacky Cheung, das in der chinesischen Variante von Apple Music seit einiger Zeit nicht mehr zu finden ist. Bei dem Titel handelt es sich um den Titelsong des Films A Chinese Ghost Story II. Die Lyrics setzen sich unter anderem mit dem Tian'anmen-Massaker auseinander – 1989 ließ die chinesische Regierung einen Volksaufstandes auf dem besagten Platz gewaltsam durch das Militär niederschlagen. Kritiker werfen Apple deswegen vor, sich möglichen Forderungen der Staatsführung gebeugt und das Lied aus politischen Gründen entfernt zu haben.Chinesische Internetnutzer berichteten am Wochenende erstmals davon, dass Cheungs Lied in Apple Music nicht mehr auffindbar sei . Stand News bestätigte die Entfernung des Songs aus Apples Streaming-Portfolio. Wenn Apple „The Path of Man“ tatsächlich wegen der zugrundeliegenden politischen Botschaft aus dem eigenen Angebot gestrichen hat, würde der Schritt gut zu den jüngsten Gerüchten passen, wonach China eine Zensur-Offensive bezüglich des Tian'anmen-Massakers vorantreibt. Da sich das Ereignis am 4. Juni zum 30. Mal jährt, befürchtet die Regierung in Peking Berichten zufolge Demonstration und andere Aktionen, die an den Jahrestag erinnern. Entsprechend umfangreich sind die Vorbeugungsmaßnahmen.Auch andere Musik, in der regierungskritische Textpassagen zu finden sind, ist seit kurzem in China nicht mehr via Apple Music verfügbar. Dazu gehört zum Beispiel der Sänger Anthony Wong. Fast alle Lieder seiner Band „Tat Ming Pair“ verschwanden kürzlich von Apple Music. Auch der sich für Demokratie starkmachende Künstler Denise Ho ist in China nicht mehr bei Apple Music vertreten – selbst in Suchen taucht der Name nicht mehr auf. In Hong Kong dagegen sind die Interpreten bei Apple Music weiterhin verfügbar.Grundsätzlich ist zu der mutmaßlichen Vorgehensweise Apples anzumerken, dass sich Unternehmen an das jeweilige nationale Recht halten müssen. Wenn die chinesische Regierung entsprechende Maßnahmen fordert, muss sich Apple entsprechend daran halten – oder würde sich unter Umständen dazu gezwungen sehen, Apple Music in China komplett einzustellen.