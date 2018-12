Apple Music Connect stirbt, App Store Connect für Entwickler mit Analytics erweitert

Apple Music Connect geht unter



Im Kleingedruckten eines neuen Support-Dokuments erwähnt Apple, Connect-Posts nicht mehr zu unterstützen.

App Store Connect im Ausbau

Künstler können seit gestern über das Social-Media-Tool Apple Music Connect keine Posts mehr auf ihren Seiten veröffentlichen. Im Zuge der Renovierung des Musik-Dienstes verschwinden die Kommentare von den Künstler-Seiten und in "Für Dich". Damit entfernt Apple Stück für Stück die Komponente und sie nimmt den selben Weg wie der gescheiterte Vorgänger Ping . Etwas anderes gilt für den Mac App Store: Dort erweitert der Dienste-Anbieter die Funktionalitäten für Entwickler mit der Integration von Analyse-Tools Apple reduziert die Social-Media-Komponente in Apple Music auf ein Minimum. So können Künstler seit gestern keine Posts mehr verfassen, auf den entsprechenden Seiten verschwinden die Einträge. Stattdessen implementiert Apple ein neues, personalisiertes "Artist Radio", in dem die Musikschaffenden eigene und fremde Tracks in Form von Playlisten präsentieren können. Auch auf der Empfehlungsseite "Für Dich" weichen die Einträge von Apple Music Connect. Mit dem Launch der Musikplattform hatte der Anbieter die Social-Media-Komponente installiert, um eine stärkere Kundenbindung zu ermöglichen. Zum Start gab es zwar eine Flut von Einträgen, doch die Entwicklung nahm eine steile Kurve nach unten. Bereits mit iOS 10 degradierte Apple das Feature zu einer schwer erreichbaren Sektion im Bereich der Musikempfehlungen des Abschnittes "Für Dich". Nun nimmt Apple dort keine neuen Posts mehr auf. Den bereits im Koma liegenden Patienten gibt Apple anscheinend nun vollständig auf.Etwas anderes gilt für App Store Connect im Verbund von iTunes Connect. Unter diesem Namen bündelt Apple alle Plattform-Aktivitäten, die der Konzern Anbietern von (kreativen) Inhalten offeriert. Darunter fallen neben den Diensten für Musiker auch welche für Buchautoren (iBook), Podcast-Sprechern und Film-Produzenten sowie für App-Entwickler. In der Sektion "App Store Connect" dürfen letztere seit gestern Analyse-Werkzeuge verwenden, um den Erfolg ihrer Software im Mac App Store zu verfolgen. Für den iOS-App-Store standen ähnliche Tools bereits unter dem Namen iTunes Connect zur Verfügung.