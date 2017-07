Apple-Kunden: Besonders zufrieden und besonders treu

Nur einer ist besser als Apple

Gründe für Apples Ergebnis

Apple-Fans hatten schon immer den Ruf, besonders treu hinter ihrem Lieblingsunternehmen zu stehen und Marke sowie Produkte gegen alle Angriffe zu verteidigen. Dies war besonders ausgeprägt, als Apple noch nicht zum großen Comeback ansetzte, das mit dem iPod begann. Das iPhone brachte Apple geschäftliche Erfolge ein, die nie zuvor erreicht werden konnten. Dadurch nahm zwar das Gefühl der "eingeschworenen Gemeinschaft" ab (siehe auch unser Artikel "Apple vor 15 Jahren: Aus der Zeit, als MacTechNews entstand" ), nicht jedoch die Kundenbindung. Alle Markenstudien ergeben immer wieder ein einhelliges Bild, so auch die aktuelle Untersuchung des Marktforschers Fluent.Die Zahlen basieren auf mehr als 2000 befragten Personen in den USA. Demnach schafft es fast niemand sonst, Kunden derart an die Marke zu binden. 91 Prozent der Teilnehmer fallen daher in die Kategorie "loyal" - ziehen also bei der Anschaffung weiterer technischer Geräte Apple-Lösungen vor. Die Zufriedenheitsrate liegt bei 85 Prozent, ebenfalls ein Wert, den viele andere Anbieter bei weitem nicht erreichen. Fluent erwähnt, dass Kundenbindung in der Smartphone-Branche generell schwieriger zu erarbeiten sei, als in anderen Bereichen. Lediglich ein Anbieter erzielt im Gesamtergebnis noch bessere Werte. Die US-Großhandelskette Costco landet sogar bei 95 Prozent Loyalität und 91 Prozent Zufriedenheit.Apple kommt aus zwei wesentlichen Gründen auf derart hohe Kundenbindung. So bescheinigen Apple weiterhin die meisten Verbraucher, "Goldstandard praktischer Innovationen" zu sein. Der zweite Grund ist aber vermutlich fast genauso wichtig, denn er dokumentiert, wie gut Apples Strategie aufgeht: Wer sich einmal ins Apple-Ökosystem bewegt, tendiert sehr stark dazu, weitere Apple-Geräte zu erwerben. Hart man sich erst einmal auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Produkte gewöhnt, ist der Wechsel zu einer anderen Plattform sehr schwierig. Apple schafft mit Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV und iCloud fast ein Rundum-Sorglos-Paket für die meisten Lebenslagen. Wer mit hoch erhobenen Geldscheinen in einen Apple Store geht, wird zwar kräftig zur Kasse gebeten, erhält aber auch ein umfassendes Angebot miteinander eng vernetzter Produkte. Hat man einmal die Investition getätigt, so bedarf es schon großer Anstrengung eines Konkurrenten, mit noch überzeugenderen Einzelprodukten zu punkten.