Apple: Dänisches Rechenzentrum wird zur Zentralheizung für Anwohner

Große Investition in Europa

Dass Rechenzentren sehr viel Strom benötigen, ist bekannt. In Frankfurt verbrauchen alle Rechenzentren beispielsweise mehr Strom als der gesamte Flughafen. Ein großer Teil des benötigten Stromes entfällt hierbei auf die Kühlung der Server. Für das geplante Rechenzentrum in Dänemark hat sich der Technikkonzern Apple etwas Neues ausgedacht.So soll das Rechenzentrum zu einer Art riesiger Zentralheizung werden und mit der Abwärme der Server eine nahegelegene Siedlung mit Fernwärme versorgen. Dieses Vorgehen würde Vorteile für alle bringen. So müsste Apple im Rechenzentrum weniger Energie zur Kühlung der Rechner aufwenden. Die Anwohner benötigen im selben Atemzug weniger Öl oder Gas, um ihre Häuser zu beheizen.Das dänische Datencenter wird laut behördlichen Angaben knapp 950 Millionen US-Dollar kosten und stellt damit eine der größten Investitionen Apples in Europa dar. Wann genau mit der Fertigstellung des Gebäudes zu rechnen ist, wurde bisher nicht bekannt.Weiterführende Links: