Apple Clips: Update bringt viele neue Inhalte

- Verwende den neuen Camcorder-Filter, um deine Videos wie Aufnahmen einer alten Kamera aussehen zu lassen.

- Wähle aus 8 neuen Plakaten mit Optionen für einfarbige Hintergründe, farbenfrohe altmodische Designs, einem klassischen blauen Camcorder-Aufnahmebildschirm und einem animierten Globus zur Feier des Tags der Erde.

- Erstelle Titel und Untertitel für drei neue Live-Titelstile mit statischem Text, der mit einem Mal eingeblendet wird, oder animiertem Text, in dem jedes Wort hervorgehoben wird, wenn es gesprochen wird.

- Füge mit neuen 8-Bit-Stickern und Stickern im 3D-Stil Betonungen zu deinen Videos hinzu.

Erstelle Songs in GarageBand und anderen Musik-Apps und füge sie dann direkt zu neuen oder bestehenden Clips-Projekten hinzu.

- Dupliziere Projekte und benenne sie um.

- Teile Projekte mit Freunden über AirDrop oder E-Mail, sichere sie in „Dateien“ oder lade sie bei Cloud-Diensten mithilfe von Erweiterungen zum Teilen hoch.

- Durch die ClassKit-Unterstützung können Schüler Lehrern Videoaufgaben mit der Schoolwork-App senden.

Vor fast genau zwei Jahren kündigte Apple die App "Clips" an – dabei handelt es sich um eine Video-App, die besonders für die Erstellung von kurzen Videobotschaften entwickelt wurde. Kurze Zeit später erschien Version 1.0 der Clips-App im App Store. Die Nutzerresonanz fiel sehr unterschiedlich aus – auf der einen Seite lobten viele die einfache und schnelle Bedienung und liebevoll gestalteten Filter, andere sehen in der Clips-App nur eine sinnfreien Spielerei.Apple scheint das Interesse an der App nicht verloren zu haben – es erscheinen kontinuierlich neue Versionen der Video-App. Die gerade erst erschienene Version 2.0.6 bringt einige neue Filter, Sticker, Live-Titel und Hintergründe mit. Clips arbeitet in der neuen Version nun auch mit GarageBand zur Erstellung von Hintergrundmusik wie auch mit Apples Schoolwork-App zusammen und kann Projekte über iCloud mit anderen Personen teilen.Apple schreibt in den Notizen zum Update:Clips steht als kostenfreier Download im App Store bereit und setzt ein iPhone oder iPad mit iOS 11.1 oder neuer voraus. Momentan bewerten Nutzer die Clips-App im deutschen App Store mit 3,6 von 5 möglichen Sternen.