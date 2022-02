Apple Car: Innovatives Glasschiebedach mit Sprachsteuerung?

Neuartiges Glasdach mit variabler Lichtdurchlässigkeit



Kombination mit Schiebemechanismus ist innovativ

Kopplung mit Seitenscheiben und Fahrzeugtüren

Sollte Apple– wie allgemein erwartet – in einigen Jahren ein eigenes elektrisch angetriebenes Auto präsentieren, wartet das Fahrzeug voraussichtlich mit einigen technischen Neuerungen auf. Alles andere würde den Ansprüchen des iPhone-Konzerns sowie den Erwartungen von Marktbeobachtern, Analysten und potenziellen Kunden wohl kaum genügen. Patentanmeldungen des kalifornischen Unternehmens liefern in diesem Zusammenhang immer wieder einmal Hinweise auf innovative Features, ohne dass diese tatsächlich zwingend in ein Serienmodell einfließen müssen.Ein Schutzrecht, das der Konzern sich jetzt gesichert hat, könnte es allerdings mit einiger Wahrscheinlichkeit in ein fertiges Apple Car schaffen. Das US Patent & Trademark Office sprach Apple jetzt das Patent auf ein neuartiges Glasdach zu, dessen Lichtdurchlässigkeit sich nahezu stufenlos einstellen lässt. Das berichtet MotorTrend . Die bereits 2016 eingereichte und im Oktober 2020 modifizierte Schutzschrift belegt nach Ansicht des US-amerikanischen Fachmagazins Apples ernsthafte Absichten im Hinblick auf ein eigenes Fahrzeug. Zudem weise sie darauf hin, dass die Entwicklung kontinuierlich voranschreite, heißt es in der Meldung.Apple beschreibt in dem Patentantrag ein Glasdach mit variabler Transluzenz, welche sich etwa mit Knöpfen oder Touchflächen stufenlos regeln lässt. Für sich genommen wäre das allerdings weder innovativ noch schutzwürdig, denn solche Systeme gibt es bereits seit einigen Jahren, beispielsweise vom bekannten deutschen Automobilzulieferer Continental . Mercedes-Benz stattet einige Modelle mit solchen Dächern aus, der Hersteller bezeichnet diese als "Magic Sky". Apple kombiniert das allerdings in der Schutzschrift mit der Technik eines Schiebedachs. Eine derartige Konstruktion existiert bislang laut MotorTrend weltweit nicht, sie könnte somit ein exklusives Feature des Apple Car darstellen.Apple wäre aber nicht Apple, wenn das Unternehmen nicht noch einen Schritt weiter ginge. Den Vorstellungen des iPhone-Konzerns zufolge könnte das variabel transluzente Schiebedach zudem nämlich mit den Seitenscheiben gekoppelt werden. Diese würden sich dann beispielsweise auf Wunsch der Fahrzeuginsassen im Einklang mit dem Glashimmel öffnen und schließen. Auch eine Verbindung mit den Türen des Autos ist laut Apple denkbar. Nicht erwähnt wird in der Patentschrift eine mögliche Steuerung des Systems mithilfe von Siri. Sollte das Apple Car tatsächlich über das innovative Glasdach verfügen, dürfte dieses sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Sprachassistenten des Unternehmens bedienen lassen. Wie stets bei Patentmeldungen gilt aber auch in diesem Fall: Ob Apple ein derartiges Schiebedach bereits praktisch entwickelt, ist nicht bekannt.