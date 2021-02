Apple Car: Gespräche mit Hyundai auf Eis – alles auf Anfang?

Vor einer Woche endeten die Gespräche

Hyundai und Apple suchen nach Partnern

Noch in der letzten Woche galt es als sehr wahrscheinlich, dass Apple mit Hyundai bzw. Kia einen Partner zur Fertigung des Apple Car gefunden hatte. In verschiedenen Berichten hieß es, die Gespräche seien auf der Zielgeraden, es könne nun jederzeit zu einem Vertragsabschluss kommen. Nun scheinen sich die Dinge aber gewendet zu haben, denn Hyundai hat sich öffentlich zu Wort gemeldet und angegeben, es laufen keine Verhandlungen mit Apple. Gleichzeitig reichte der Hersteller regulatorische Unterlagen an die Börsenaufsicht ein, wonach man zwar mit verschiedenen Anbietern über autonome Fahrzeuge spreche, es aber keine Entscheidungen gebe. Diese Absage an eine Zusammenarbeit mit Apple schickte die Aktien von Hyundai (-8,4%) und Kia (-14%) umgehend auf Talfahrt.Bloomberg zufolge kamen die Verhandlungen zwischen Apple und Hyundai vor einer Woche zum Erliegen. Es ist allerdings unbekannt, ob dafür grundlegende Differenzen oder strategische Erwägungen verantwortlich sind – Hyundai ist beispielsweise besorgt, in den Augen der Öffentlichkeit zum Auftragsfertiger degradiert zu werden. Das plötzliche Ende der Gespräche kommt etwas überraschend, da angeblich sogar schon eine Vorentscheidung bezüglich der zu verwendenden Automobil-Plattform gefallen war. Außerdem hieß es, Apple investiere mehrere Milliarden Dollar in den Ausbau der Kia-Anlagen. All das ist nun wohl erst einmal vom Tisch.Marktexperten zufolge suche Hyundai weiterhin intensiv nach Partnern für selbstfahrende Autos, wenngleich zum aktuellen Zeitpunkt anscheinend Apple nicht mehr die erste Wahl ist. Einem Bloomberg-Bericht von Freitag zufolge hat auch Apple längst schon damit begonnen, mit anderen Herstellern zu sprechen (siehe ). Demnach arbeitet Apple zahlreiche namhafte Anbieter ab, im Visier sei derzeit die japanische Industrie mit Herstellern wie Mazda, Honda, Nissan und weiteren. Dies muss nicht heißen, dass die Pläne mit Hyundai/Kia dauerhaft auf Eis liegen und es zu keiner Wiederaufnahme kommen kann – es sieht aber definitiv nicht mehr nach einem Selbstläufer aus, wie viele noch vor wenigen Tagen dachten.