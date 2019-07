Apple Car: Ehemaliger Tesla Ingenieur mit Erfahrung im Bereich Karosserie und Innenraum angeheuert

Steve MacManus war in seiner Karriere für diverse Autohersteller tätig. In seinem Portfolio stehen so illustre Namen wie Jaguar Land Rover, Aston Martin und Bentley, sowie zuletzt Tesla. Bei dem amerikanischen Hersteller für Elektromobile war MacManus als "Vice President Engineering" und damit als leitender Ingenieur für Fahrzeug-Außen- und Innenräume zuständig. Demnach also nicht unbedingt als Verantwortlicher für das Design, sondern vielmehr für die Ausführung.Nach dem Weggang zu Apple, vom dem Bloomberg gestern berichtete, führt MacManus in seinem LinkedIn-Profil die Bezeichnung "Senior Director" an, ohne nähere Details dazu zu nennen.Natürlich schießen da gleich wieder die Spekulationen ins Kraut, ob Apple nicht vielleicht doch bald ein eigenes, selbstfahrendes Automobil anbieten könnte. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass dies im Zeitraum zwischen 2023 und 2025 der Fall sein könnte. Dabei besagten andere Gerüchte, Apple habe seine Pläne für ein eigenes Automobil auf Eis gelegt und konzentriere sich in seiner Forschung stattdessen auf Softwarelösungen zum autonomen Fahren. Apples Geheimhaltungs- und Verwirrungstaktik geht in diesem Bereich jedenfalls gut auf, denn nichts wirklich Konkretes ist bislang an die Öffentlichkeit gedrungen.MacManus Expertise ist auch kein klarer Hinweis darauf, was seine konkreten Aufgaben bei Apple sein könnten. Es ist keineswegs sicher, dass er an Lösungen zur Herstellung von Fahrzeug-Innenräumen oder Karosserien arbeitet.In der Vergangenheit kam es schon häufiger zu Personalaustausch zwischen Apple und Tesla. Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit häufiger Mitarbeiter des jeweils anderen Unternehmens eingestellt. So verpflichtete beispielsweise Apple im letzten Jahr zwei Tesla-Mitarbeiter aus leitenden Positionen heraus. Namentlich den "Tesla drive systems vice president" Michael Schwekutsch und den ehemaligen Tesla "chief vehicle engineer" Doug Field.