App Store: Falsche MyEtherWallet-App stürmt die Verkaufscharts

Warnung vor unautorisierter App

Der Handel mit Kryptowährungen nimmt stetig zu. Dadurch werden auch die dazugehörigen Online-Dienste immer populärer. Einer dieser Services ist MyEtherWallet.com, der es Nutzern ermöglicht, Crypto Coins zu verwalten und Transaktionen durchführen. Die gleichnamige App schoss dieses Wochenende auf Platz 3 der Finanzcharts im amerikanischen iOS-Store. Das Problem daran: Die Anwendung stammt nicht von MyEtherWallet.com, sondern von einem Entwickler, der mit dem Dienst in keiner Weise in Verbindung steht.Da es sich um keine offizielle App des hauseigenen Services handelt, warnt MyEtherWallet.com via Twitter vor dem Kauf der gleichnamigen Anwendung im App Store: „Das sind wir nicht.“ Apple sei bereits benachrichtigt mit der Bitte, die Software umgehend aus dem Store zu entfernen. Es geht dem Anbieter auch darum herausfinden, wie es das Programm an den Sicherheitsbarrieren Apples vorbei in den App Store schaffte.Aktuell ist die App (5,49 Euro) noch verfügbar. Die Marktforscher von Apptopia gehen von bislang etwa 3.000 Downloads aus. Von der Nutzung der iOS-Anwendung ist abzuraten, da sie nicht vom offiziellen Provider des Finanzdienstes MyEtherWallet.com stammt und dieser darüber hinaus vor der Verwendung warnt.Entwickler Nam Le versichert in der Beschreibung zwar, dass alle öffentlichen und privaten Schlüssel verschlüsselt auf dem iPhone gespeichert werden und niemand darauf zugreifen könne – doch ob dies auch der Wahrheit entspricht und nicht doch sensible Daten abgegriffen werden, kann niemand mit Sicherheit sagen. Außerdem verlangt der Entwickler mit 5,49 Euro pro Download einen stolzen Preis für ein Programm zur Nutzung eines freien Open-Source-Services. Dies spricht ebenfalls nicht für die Seriösität des Angebots.