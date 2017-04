Apfel schlägt Birne: Dieses Firmensymbol ist dem Apple-Logo zu ähnlich

Pear Technologies

Äpfel und Birnen als gängige Alternativen

Wenn der Apfel so erfolgreich in der IT-Welt sein kann, warum dann nicht auch die Birne? Es ist nicht wirklich bekannt, ob das der Hintergrund bei der Wahl des Namens und Logos des chinesischen Unternehmens Pear Technologies war. Allerdings stieß das gewählte Symbol mit der farblosen Birnen-Silhouette Apples Rechtsabteilung offensichtlich sauer auf.Denn nur kurz nach der Markenanmeldung für das Pear-Logo beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Anfang 2014 legte Apple Widerspruch ein. Wie erst jetzt bekannt wurde, entschied die zuständige Beschwerdeinstanz im Januar 2017 zugunsten Apples und verhinderte somit nicht nur das von Pear favorisierte Logo, sondern auch eine etwas abstraktere Umsetzung der Birne.In der Bergündung heißt es, dass Äpfel und Birnen zwar unstrittig nicht identisch seien, in der allgemeinen Auffassung aber »eng verwandt« seien und oft eine »gängige Alternative zueinander« darstellten. Dieser Zusammenhang aus der Obstwelt ließe sich auch auf die Firmen übertragen. Außerdem weise die Birne eine »entfernte Ähnlichkeit« zu dem schwarzen Apfel aus Cupertino auf; dies obwohl die Birne weder angebissen noch farblich ausschließlich auf Schwarz setzt und auch einen natürlichen Obststiehl statt des Apple-Blattes über der Frucht darstellt.Dennoch war für die EUIPO genug Ähnlichkeit vorhanden, um Apples Einspruch stattzugeben. Der Anblick des Pear-Symbols löse bei vielen Kunden einen »mentalen Link« zum Apple-Logo aus, heißt es. Dadurch profitiere Pear zu Unrecht vom hohen Markenimage Apples. Gleichzeitig könne man die Birne auch parodistisch als Verspottung der Apple-Marke ansehen und damit auch bekennende Apple-Kenner anlocken. Die zweite Umsetzung des Pear-Logos, in dem die Birne nur aus größeren und kleineren Quadraten mit abgerundeten Ecken besteht, löste für das europäische Amt die Grundproblematik auch nicht auf und ist nun ebenfalls nicht zugelassen.