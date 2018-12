Anti-iPad-Werbespot: Microsoft macht sich über Apple-Tablet lustig

iPad bietet zu wenig Features für zehnjähriges Mädchen

Die Debatte darüber, ob das iPad einen „richtigen“ Computer ersetzen kann, wird schon seit Jahren vielfach und zum Teil hitzig geführt. Microsoft gießt mit dem neuesten Surface-Werbespot zusätzliches Öl ins Diskussionsfeuer, da das Unternehmen Apples Tablet als minderwertig gegenüber dem hauseigenen Surface Go darstellt – insbesondere hinsichtlich der Features, die ein vollwertiger Computer beziehungsweise Windows 10 bietet.Die zehnjährige Protagonistin des Spots singt den amerikanischen Weihnachtslied-Klassiker „Grandma Got Run Over by a Reindeer“ in einer abgeänderten Variante, in der das iPad nicht allzu gut wegkommt. Im Liedtext bittet sie ihre Oma, ihr an Weihnachten doch bitte kein Apple-Tablet zu schenken, da sie keine 6 Jahre mehr alt sei, sondern schon 10. Daher benötige sie einen „richtigen Computer, um all die aufregenden Dinge tun zu können, von denen ich weiß, dass ich sie beherrsche“. Der Feature-Umfang des iPads reicht selbst für die Computerbedürfnisse eines zehnjähriges Kindes nicht aus, so Microsofts Botschaft.Das Redmonder Unternehmen spielt in den Liedzeilen auf Apples Behauptung an, das iPad könne Laptops oder Desktop-Computer zum großen Teil oder sogar ganz ersetzen. Der Clip ist als augenzwinkernde Antwort auf Apples iPad-Kampagne „What's a Computer?“ gedacht. Dem Redmonder Unternehmen zufolge gelingt es dem iPad in keinster Weise, Computer überflüssig zu machen, da iOS gegenüber Windows 10 ein viel zu eingeschränktes Betriebssystem sei. Das Surface Go hingegen biete der Protagonistin das beste aus beiden Welten, da sowohl Tablet-Features als auch ein vollwertiges Betriebsystem vorhanden sind.