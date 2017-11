Animal Crossing: Weiterer Download-Erfolg für Nintendo nach Super Mario Run

Der Start von Nintendos drittem Spiel "Animal Crossing: Pocket Camp" für Smartphones und Tablets kann als durchaus erfolgreich gewertet werden. Es erreichte laut eine Hochrechnung von SensorTower sechs Tage nach der weltweiten Markteinführung 15 Millionen Downloads. Damit reicht es zwar nicht an Super Mario Run heran, welches im gleichen Zeitraum auf 32 Millionen Downloads kam, steht aber im Vergleich zu Fire Emblem Heroes mit 7 Millionen Downloads deutlich besser da.Entscheidender für Nintendo dürften aber ohnehin die Umsätze mit den In-App-Käufen sein. Anders als Super Mario Run, bei dem sich das Spiel durch einen einmaligen In-App-Kauf freischalten lässt, gibt es in Animal Crossing nur virtuelle Elemente, die sich verbrauchen und nicht nur erspielt, sondern auch nachgekauft werden können.Dieses Konzept hatte Nintendo bereits bei Fire Emblem Heroes angewandt, welches damit Nintendos erstes lukratives Mobile-Spiel für andere Plattform ist. Super Mario Run rentiert sich hingegen nicht, weil offenbar zu wenig das Spiel nach den drei Demo-Level tatsächlich freigeschaltet haben.Ob bei Animal Crossing das Freemium-Modell wieder gelingt, bleibt allerdings abzuwarten. Noch immer hat Nintendo mit Server-Problemen zu kämpfen. In den zurückliegenden Tagen sind daher bereits zwei Updates des Spiels erschienen, die das Problem minimieren sollen. In dem Bereich könnten auf Nintendo noch erhebliche Kosten zukommen, sollte das Problem nicht Software-seitig zu lösen sein.Zugleich versucht aber Nintendo, bereits jetzt Kapital aus dem Spiel zu schlagen. So will man mit verschiedenen Einführungsangeboten bis Ende des Jahres die Spieler von Animal Crossing zum In-App-Kauf bewegen. Die Preise liegen hierbei je nach Umfang zwischen 1,09 und 22,99 Euro. Die virtuelle Währung Blatt-Bons wird zum Kurs von 18 zu 1 angeboten. Wirklich notwendig sind die In-App-Käufe aber nicht, denn der Spielverlauf in Animal Crossing findet in Echtzeit statt, sodass das Spielprinzip für Ungeduldige ohnehin unattraktiv ist.Weiterführende Links: