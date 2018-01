Angriff auf Netflix: Apple plant TV-Projekt mit Regisseur von La La Land

Chazelle arbeitet für Apple und Netflix

Apple mit Serien-Offensive

Apple forciert die Entwicklung eigener Serienformate immer mehr. Das Unternehmen sicherte sich kürzlich die Rechte an einer TV-Produktion von Damien Chazelle, so die New York Times und Variety übereinstimmend. Chazelle war als Regisseur und Drehbuchautor maßgeblich für den Erfolg des oscarprämierten Film-Musicals „La La Land“ verantwortlich.Worum es in der Serie des Hollywood-Regisseurs geht, ist nicht bekannt. Apple gab keine Informationen zu den Details preis . Nur so viel ist sicher: Chazelle wird in allen Episoden der ersten Staffel Regie führen und auch das Drehbuch beisteuern. Zudem fungiert er als Executive Producer.Das Apple-Engagement wird das zweite TV-Projekt des Regisseurs. Aktuell arbeitet er an der Musical-Serie „The Eddy“ für Netflix, die acht Folgen umfasst und in Paris spielt. Sie soll 2018 erscheinen. In der Netflix-Produktion übernimmt Chazelle – anders als bei Apple – nur in den ersten beiden Episoden die Regie.Apple gab Berichten zufolge in den letzten Wochen und Monaten diverse Serienprojekte in Auftrag, für die das Unternehmen allein in diesem Jahr bis zu einer Milliarde US-Dollar an Produktionskosten einplant. Dazu zählen unter anderem ein Sci-Fi-Drama von J.J. Abrams (Star Wars, Star Trek, Lost), eine Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe „Unglaubliche Geschichten“ sowie ein TV-Format mit Jennifer Aniston sowie Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Netflix bezeichnete Apple jüngst als kommenden Konkurrenten im Videostreaming-Geschäft.