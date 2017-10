Amazons tvOS-App soll angeblich am 26. Oktober erscheinen

Unbestätigten Quellen zufolge wird Amazon die im Juni angekündigte tvOS-App noch in diesem Monat vorstellen. Demnach soll Amazon Prime Video am 26 Oktober im App Store verfügbar sein. Auch zu den Hintergründen gibt es Angaben. So sollen einzig strategische Entscheidungen hinter dem Termin stecken. Technisch sei die Amazon-App für das Apple TV bereits seit vielen Monaten fertig.Einen Tag vor der angeblich geplanten App-Veröffentlichung am 26. Oktober beginnt auch der Verkauf des neuen Fire TV (zum Preis von 79,99 Euro ), mit dem Amazon gegen das Apple TV 4K (zum Preis von 199,- Euro ) konkurriert. Einen Tag nach der App -Veröffentlichung leitet wiederum Apple die Vorbestellungsphase für das iPhone X ein. Mit einer Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt würde Amazon das mediale Interesse an der tvOS-App somit weitestgehend minimieren, ohne aber Prime-Video-Abonnenten zu verärgern.Auch zu der Frage, warum das Gerücht zur tvOS-App von Amazon Prime Video ausgerechnet über einen unbekannten Reddit-Nutzer verbreitet wird, gibt es Erklärungsversuche. So könnte es sich um einen der App-Entwickler bei Amazon handeln, der nun sehnlichst eine Veröffentlichung seiner Schöpfung entgegenfiebert. Zumindest wird dieser Eindruck vom Reddit-Nutzer erzeugt.