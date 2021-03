Amazons Oster-Angebote: Rabatte im Minutentakt

WD Elements Desktop 12 TB - 180,99 €

Weitere externe Festplatten und SSDs:

Western Digital Elements Desktop 18 TB

SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB (1.050 MB/s)

SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB

SanDisk Portable SSD 1 TB

Weitere Kopf- und Ohrhörer zu reduzierten Preisen:

Sony WH-CH700N

Sony WF-XB700

Panasonic RZ-S500WE-W

Panasonic RZ-S300WE-W

Bang & Olufsen BeoPlay H9

Weitere Powerbanks, Ladegeräte und Zubehör:

Anker PowerCore 20100

Anker PowerCore Essential 20000 PD

Anker PowerCore Slim 10000

Anker PowerPort 10

Anker PowerWave Ladepad

Anker PowerExpand+ (USB-C-Hub)

Weitere Amazon-Geräte zu reduzierten Preisen:

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Flex

Fire TV Stick 4K

Fire TV Cube

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Oasis

Auch in diesem Jahr nimmt Amazon das Ende der Fastenzeit zum Anlass, die Kunden mit einer Rabattaktion auf Ostern einzustimmen. Im Minutentakt bietet der Onlinehändler bis einschließlich 31. März unter anderem Geräte, Gadgets und Zubehör zu erheblich reduzierten Preisen an. Allerdings sind nicht alle Oster-Angebote auch tatsächlich echte Schnäppchen. MacTechNews hat nachgeschaut.statt 299,00 €Die externe Festplatte von Western Digital ist ein echtes Schnäppchen, Amazon bietet das Gerät derzeit günstiger an als alle anderen Onlinehändler. Es verfügt über eine Speicherkapazität von zwölf Terabyte und wird per USB 3 an Mac oder PC angeschlossen. WD zufolge ist die Festplatte stoßfest. USB-Kabel und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.- 319,99 € statt 426,21 €- 275,99 € statt 399,99 €- 198,99 € statt 235,00 €- 110,99 € statt 139,99 €statt 175,00 €Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer von Sony verfügt über aktive Geräuschunterdrückung und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden mit eingeschaltetem ANC. Das Gerät unterstützt über die üblichen Audioformate LDAC und SBC hinaus auch AAC, es eignet sich also für die Nutzung mit iPhones, iPads und Macs. Drahtlosen Anschluss findet der WH-H910N via Bluetooth 5.0, BLE ist ebenfalls an Bord. Zusätzlich steht ein Klinkeneingang zur Verfügung, somit lässt sich der Kopfhörer auch kabelgebunden betreiben.- 64,99 € statt 84,98 €- 60,99 € statt 149,90 €- 98,99 € statt 179,99 €- 52,99 € statt 119,99 €- 350,00 € statt 429,99 €statt 59,00 €Die Powerbank von Anker bietet eine Kapazität von 26.800 mAh. Da sie etwas weniger als 100 Wattstunden aufweist, darf sie im Fluggepäck mitgenommen werden. Die PowerCore 26800 kann ein iPhone bis zu sechsmal aufladen, ein iPad Air immerhin zweimal. Sie verfügt über zwei Micro-USB-Eingänge und drei USB-3-Ausgänge mit PowerIQ und VoltageBoost. Im Lieferumfang sind ein Micro-USB-Kabel sowie ein Reisebeutel enthalten. Ein passendes USB-C-Kabel gibt es für 7,99 Euro , das MFi-zertifizierte Lightning-Kabel kostet ebenfalls 7,99 Euro - 26,99 € statt 45,99 €- 34,49 € statt 45,99 €- 19,49 € statt 25,99 €- 25,49 € statt 33,99 €- 13,99 € statt 18,99 €- 29,99 € statt 39,99 €statt 169,99 €Die smarte Wetterstation des französischen Herstellers Netatmo ist kompatibel zu Apple HomeKit und Amazon Alexa. Das Starterset mit Innen- und Außensensor misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftdruck sowie den Lärmpegel im Innenraum. Für ein zusätzliches Innenmodul verlangt Amazon im Rahmen der Oster-Angebote lediglich knapp 52 Euro, zum selben Preis gibt es den Regenmesser . Weitere Netatmo-Geräte sind ebenfalls mit kräftigen Rabatten zu haben.statt 59,99 €Natürlich verkauft Amazon im Rahmen der Oster-Angebote auch wieder etliche der hauseigenen Gadgets zu erheblich reduzierten Preisen. Die vierte Generation des smarten Lautsprechers Echo Dot beispielsweise kostet aktuell knapp 30 Euro und damit 50 Prozent weniger als normalerweise. Das Gerät unterstützt Apple Music und etliche andere Streamingdienste sowie Multi-Room-Audio. Zwei Echo Dot können zu einem Stereopaar verbunden werden.- 49,99 € statt 89,99 €- 84,99 € statt 129,99 €- 19,99 € statt 29,99 €- 44,99 € statt 59,99 €- 59,99 € statt 119,99 €- 54,99 € statt 79,99 €- 79,99 € statt 119,99 €- 169,99 € statt 229,99 €Prime-Mitglieder können jeweils bereits ab Mitternacht auf die Oster-Angebote zugreifen, das gilt auch schon während des kostenlosen Probezeitraums von 30 Tagen. Audible beteiligt sich ebenfalls an der Rabattaktion, bis 7. April bietet die Amazon-Tochter ihr Hörbuch-Abo für einen Zeitraum von sechs Monaten 50 Prozent günstiger an.: Alle in dieser Meldung genannten Preise sind nur begrenzte Zeit gültig und können sich jederzeit ändern. Die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist ebenfalls nicht garantiert, darüber hinaus können längere Lieferzeiten auftreten