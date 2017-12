Apple plauderte Start versehentlich zu früh aus

Abonnenten von Amazon Prime können den Streamingdienst jetzt auch auf dem Apple TV verwenden. Die von Apple-Chef Tim Cook ursprünglich auf der WWDC im Juni angekündigte App steht von nun an für die TV-Box zur Verfügung. Den Dienst gibt es sowohl als tvOS-Anwendung für die vierte und fünfte Generation des Apple TV als auch für die dritte Generation des Geräts.Der Start von Amazons Streamingdienst Prime Video auf dem Apple TV deutete sich zuletzt immer stärker an. Tech-Journalist David Pogue nannte vor zwei Wochen den Dezember als Startmonat des Services und berief sich auf eine Apple-interne Quelle. Der Konzern selbst promotete das Streamingangebot gestern Nacht und offenbar versehentlich im App Store. In der Beschreibung war explizit von „Amazon Prime Video auf dem Apple TV“ die Rede. Der Konzern löschte die Anzeige im Anschluss schnell wieder. Jüngst bestätigte Amazon selbst den diesjährigen Apple-TV-Start des Dienstes.Die iOS-Anwendung des Abo-Angebots ist im App Store erhältlich (Store: ). Amazon Prime kostet inklusive Videostreaming 69 Euro pro Jahr.