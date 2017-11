Apple TV: Starttermin der Amazon-Prime-App konkretisiert sich

Prime-App kommt bis spätestens Ende des Jahres

Tim Cook gab auf der WWDC im Juni etwas bekannt, das für Freude bei vielen Amazon-Prime-Nutzern mit Apple TV sorgte. Der Apple-CEO kündigte den Start einer eigens für tvOS entwickelten App von Amazons Abodienst an. Die Anwendung komme „zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr“ auf den Markt, so Cook. Seitdem gab es aber keine stichhaltigen Neuigkeiten über einen genauen Starttermin mehr.[banner]Zwischendurch erschien der 26. Oktober als wahrscheinliches Startdatum, doch auch an diesem Tag kam keine entsprechende Anwendung für tvOS. Ende November müssen Nutzer des Apple TV, die ein Prime-Abo besitzen, noch immer auf die entsprechende App warten. Doch es ist ein Ende der Wartezeit in Sicht. Der bekannte Tech-Journalist David Pogue nennt in einem Vergleichsbericht aktueller Set-Top-Boxen einen konkreten Zeitraum, innerhalb dessen die Prime-App veröffentlicht werden soll.Pogue verkündet im Artikel den Dezember als Startmonat für Amazons tvOS-App. Der Journalist erläutert via Twitter, woher er seine Information hat. Demnach fragte Pogue einen namentlich nicht genannten Apple-Mitarbeiter, der ihm ein Erscheinen der Prime-App bis zum Ende des Jahres versicherte. Demzufolge müsste die Anwendung spätestens im Laufe des Dezembers für tvOS verfügbar sein. Einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es aber nach wie vor nicht, da Pogues Informationen nur auf unbestätigten, Apple-internen Quellen beruhen.