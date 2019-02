Amazon Prime Video für Apple TV: Mehr Film- und Serien-Infos via „X-Ray“

Erweiterte IMDB-Integration bringt Schauspieler-Biographien und mehr

Langes Warten auf die tvOS-App von Prime Video

Amazon hat die von der hauseigenen Kindle-App und der Browser-Variante des Video-Services schon bekannte Funktion „X-Ray“ jetzt auch in die Prime Video-App für das Apple TV integriert. Nutzer erhalten das Feature mit dem aktuellen Update der tvOS-Anwendung. „X-Ray für Filme & Serien“ liefert mehr Informationen zu Filmen und Serien, als es die bisherigen Info-Tafeln boten. Amazon nutzt dazu die Medien-Datenbank der Internet Movie Database (IMDB).Das Feature stellt eine breite Palette an Auskünften etwa zu den Schauspielern in einzelnen Szenen oder dem gesamten Darsteller-Ensemble des jeweiligen Videos bereit – samt Fotos. Auch Kurzbiografien der Darsteller sind abrufbar. Hinzu kommen Trivia-Fakten zu den unterschiedlichsten Bereichen des Films oder der Serie. Dazu zählen Hintergrundinformationen zu bestimmten Szenen, Drehorten, Dialogen und vielem mehr.Je nach Verfügbarkeit gibt es auch weitere Inhalte wie zusätzliche Bilder-Gallerien oder Bonusmaterial. Nutzer können so noch mehr zu den gewünschten Produktionen erfahren, ohne dazu extra den Browser auf dem iPhone, iPad oder Mac öffnen zu müssen. X-Ray lässt sich automatisch anwählen, wenn Nutzer während des Abspielens beispielsweise einer TV-Serie den „Play/Pause“-Button klicken.Manche Anwender berichteten nach dem Update auf die neue Prime Video-Version für tvOS, dass X-Ray nicht verfügbar sei. In einigen Fällen half die Neuinstallation der App, jedoch nicht bei allen Betroffenen. Amazon benötigt eventuell noch etwas Zeit, bis alle Abonnenten das Feature nutzen können – oder es kommt bald ein Bugfix-Update, das die Probleme beseitigt.Prime-Kunden mussten lange warten, bis das Videostreaming-Angebot des Dienstes überhaupt erst im App Store von tvOS startete. Nachdem Apple tvOS – inklusive des App Store – im Herbst 2015 vorstellte, vergingen noch über zwei Jahre, bis sich Anwender des Apple TV die entsprechende Prime Video-Anwendung herunterladen konnten. Zwar kündigte Tim Cook die App schon auf der WWDC im Juni 2017 an, doch bis zum Marktstart verging im Anschluss fast nochmal ein halbes Jahr.