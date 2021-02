Aktuelle App-Updates: Shazam mit Homescreen-Widget, Microsoft Edge nativ für M1-Macs

Shazam bietet Widgets in drei Größen

Microsoft Edge ab sofort auch als Universal Binary

Wenn es um Musik-Apps geht, gehört Shazam zu den populärsten Angeboten im iOS App Store. Ein Feature allerdings fehlte der kostenlosen App bislang: Homescreen-Widgets. Diese reicht das im Jahr 2017 von Apple übernommenen Unternehmen jetzt nach. Das Update auf Version 14.4 ist ab sofort im iOS App Store verfügbar.Die Shazam-Widgets sind in drei Größen verfügbar, diese lassen sich wie üblich an beliebigen Stellen auf den Homescreens von iPhone und iPad platzieren. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich, dass auf dem Gerät mindestens iOS 14 läuft. Die Widgets zeigen die zuletzt mit der App erkannten Musikstücke an, beim kleinsten lediglich einen Song, beim größten vier. Mit einem Fingertipp lässt sich wie gewohnt die App starten. Darüber hinaus findet sich in der rechten oberen Ecke des Widgets das Shazam-Icon; berührt man dieses mit dem Finger, wird Shazam geöffnet und beginnt sofort mit der Erkennung der in der Umgebung gespielten Musik. Shazam gehört zu den Urgesteinen im iOS App Store, die App steht bereits seit 2008 auf iPhones zur Verfügung. Bis heute wurde sie mehr als eine Milliarde mal auf iDevices und Android-Smartphones sowie Macs und Windows-Rechnern installiert. Shazam erkennt in aller Regel innerhalb von Sekunden, welches Musikstück gerade in der Nähe zu hören ist. Apple hat die App nach der Übernahme von Shazam immer enger mit dem hauseigenen Streamingdienst Apple Music und sowie iOS und macOS verzahnt.Google Chrome und Mozilla Firefox haben vorgelegt, jetzt zieht Microsoft nach: Der Betriebssystemhersteller hat nach einer kurzen Betaphase die native M1-Version des hauseigenen Browsers Edge veröffentlicht, welcher auf Chromium basiert. Die Version für Mac mini M1, MacBook Air M1 und MacBook Pro M1 kann ebenso wie die Version für Intel-Macs von den Webseiten des Unternehmens heruntergeladen werden. Die Auswahl erfolgt allerdings nicht automatisch, sondern obliegt dem Nutzer. Beim Update eines bereits installierten Edge Chromium beschreitet Microsoft einen anderen Weg als Google und Mozilla: Bei einer Aktualisierung mithilfe von Microsoft AutoUpdate wird die vorhandene Intel-Version nicht automatisch auf die native M1-Variante umgestellt. Wer diese einsetzen möchte, muss sie selbst herunterladen und installieren. Ausgeliefert wird zudem ein Universal Binary.