Akkulaufzeit: iPhone X vs. Galaxy S9 Plus – wer hält länger durch?

YouTube und Spiele

Akku-Benchmarks

Fazit

Samsungs noch recht junges Top-Modell im Smartphone-Sortiment musste schon in zahlreichen Disziplinen gegen das iPhone X antreten. Das neuerliche Duell : Welches Gerät haushaltet besser mit der Akkukapazität und hält in alltäglichen Situationen länger durch? In reinen Zahlen trägt das Galaxy S9 Plus einen größeren Rucksack mit sich herum, denn der Akku weist 3500 mAh auf, wohingegen es beim iPhone X nur 2716 mAh sind. Beide Geräte verfügen über ein OLED-Display. In der ersten Testdiziplin ging es darum, das komplett aufgeladene Smartphone einfach über Nacht liegen zu lassen. Am nächsten Morgen wies das iPhone X noch 99 Prozent Kapazität auf (was nicht ganz realistisch klingt), das Samsung S9 Plus fiel auf 85 Prozent zurück.Die zweite Testaufgabe lautete, ein dreistündiges YouTube-Video bei 80-prozentiger Displayhelligkeit abzuspielen. Hier geht der Punkt ganz eindeutig an das Galaxy S9, das anschließend noch auf 67 Prozent Kapazität kam, wohingegen das iPhone schon auf 55 Prozent abgesunken war. Den Spieletest entschied hingegen wieder das iPhone X für sich, wenn auch knapp (87 Prozent vs. 84 Prozent).In den beiden weiteren Testszenarios setzte sich das Galaxy S9 klar ab. Erneut ging es um länger anhaltende Belastung, wie sie in der Praxis allerdings weniger oft vorkommt. Via Geekbench wurde der Prozessor mehrere Stunden lang mit rechenintensiven Aufgaben beschäftigt. Nach drei Stunden zeigte das iPhone X noch 40 Prozent Ladestand an, wohingegen das S9 Plus noch immer 79 Prozent aufwies. Ließ man den Test so lange laufen, bis sich das Gerät deaktivierte, so musste das iPhone X nach 4:45 Stunden die Segel streichen. Das Galaxy S9 Plus gab hingegen erst nach 7:22 Stunden auf. Gleichzeitig zeigte das iPhone X aber auch fast die doppelte Rechenleistung pro einzelnem Kern.In den meisten Bereichen stellt das Samsung Galaxy S9 dem Nutzer mehr Akkulaufzeit bereit. Auf die reinen Prozent-Angaben sollte man sich jedoch nicht verlassen, denn es ist auch herstellerabhängig, wie der Wert genau ermittelt wird. Das iPhone X bleibt bei konstanter Belastung beispielsweise sehr lange bei hohen Werten, um anschließend schnell an angezeigter Kapazität zu verlieren. Generell ist das S9 aber der Gewinner für jene, die Akkulaufzeit als wichtigstes Kriterium bezeichnen.