AirPower-Ladematte: Weitere Hinweise in Produktbeschreibung des Smart Battery Case

AirPower-Ladematte wird erwähnt



Apples bislang nur angekündigte Qi-Ladematte AirPower galt Ende letzten Jahren fast schon als erledigt. Apple stieß Meldungen zufolge auf so große technische Herausforderungen bei der Entwicklung, dass eine Veröffentlichung immer unwahrscheinlicher wurde.Doch zu Beginn dieser Woche keimte für potenzielle AirPower-Käufer neue Hoffnung auf. Mehrere US-Medien berichteten von der anlaufenden Produktion der immer wieder verschobenen und fast schon aufgegebenen Ladematte. Weitere Hinweise gibt die Produktbeschreibung von Apples gestern veröffentlichten Smart Battery Case für das iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max.Zwar suchen Nutzer in der deutschen Produktbeschreibung der Akku-Hülle vergeblich nach der Bezeichnung „AirPower“, doch in einem anderen Land erwähnt Apple die AirPower-Ladematte. Wer in Malaysia auf die Bestellseite des Battery Case geht, findet den Hinweis: „kompatibel mit der kabellosen AirPower-Ladematte und anderen Qi-zertifizierten Ladegeräten“. Unklar ist, warum Apple die hauseigene Ladevorrichtung nur in Malaysia anspricht. Unter Umständen handelt es sich um ein Versehen und das Unternehmen wird die Erwähnung in absehbarer Zeit entfernen.Das Rätselraten um den Veröffentlichungstermin von Apples selbstentwickelter Ladematte geht entsprechend weiter. Die Besonderheit im Vergleich zu anderen Qi-Ladevorrichtungen besteht darin, dass Nutzer mehrere Geräte wie das iPhone und die Apple Watch auf beliebigen Bereichen der Mattenoberfläche platzieren können. Der Hauptgrund für die bisherigen Verzögerungen soll die hohe Wärmeentwicklung des Produkts sein.