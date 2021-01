Aktuelle Lieferzeiten: M1-Macs, AirPods Max, HomePod mini

Die drei M1-Macs

HomePod mini

AirPods Max

Das iPhone-Sortiment

Fast immer muss man sich in den Wochen nach der Vorstellung neuer Apple-Hardware damit abfinden, längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Wer nicht sofort nach Verkaufsstart zuschlägt, ist oft von wochenlangen Verzögerungen betroffen. Nach der Präsentation der M1-Macs war das nicht anders, ganz besonders extrem stieg allerdings Apples Lieferprognose hinsichtlich der AirPods Max. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, wie es momentan um die Liefersituation populärer Baureihen bestellt ist.: Maximal vier WochenApples bislang einziger Desktop-Mac mit hauseigenen Chips hatte schon im November und Dezember kürzere Lieferzeiten als die beiden M1-Notebooks aufgewiesen. Momentan dokumentiert Apple auch nur eine Woche (Store: ) – wer zusätzliche Optionen wählt (mehr RAM, größere SSD), muss zwei Wochen ausharren. Etwas mehr Zeit vergeht beim MacBook Air (Store ), das auch in den Basisvarianten frühestens ab 2. Februar zu haben ist. Mit zusätzlichem Speicher gibt Apple gar eine Spanne zwischen dem 9. und 16. Februar an. Deutlich besser sieht es beim MacBook Pro aus, das in fünf bis sieben Werktagen beim Kunden ankommt (Store: ). Als konfigurierte Variante wird es aber ebenfalls die erste oder zweite Februarwoche.: Maximal drei WochenDeutlich verbessert hat sich die Situation beim HomePod mini, der im vergangenen Herbst fast gar nicht mehr verfügbar war. Sowohl in der hellen als auch der dunklen Ausführung prognostiziert Apple jetzt nur noch zwei bis drei Wochen Lieferzeiten – spätestens am 10. Februar sollen Bestellungen ausgeführt werden können.: Bis Ende FebruarApples jüngstes Produkt, die AirPods Max, sind ein bisschen besser verfügbar. Aus bis zu drei Monaten wurden jetzt vier bis fünf Wochen. Dies entspricht zwar weiterhin fast kompletter Nichtverfügbarkeit – allerdings liegt das prognostizierte Lieferdatum nun immerhin einen Monat vor den Werten, die Apple Ende Dezember dokumentiert hatte. Damals hieß es, vor März nicht mehr liefern zu können. Bei Drittanbietern wie beispielsweise Amazon sind die Kopfhörer weiterhin als " nicht auf Lager " vermerkt. ): Fast durchgängig verfügbarRecht entspannt geht es inzwischen auch im iPhone-Sektor zu. Das iPhone 12 Pro Max kann Apple in fast allen Varianten direkt verschicken, beim iPhone 12 Pro vergehen zwischen einer und zwei Wochen. Auf das iPhone 12 muss der Kunde genauso wenig warten wie auf das iPhone 12 mini, denn Apple geht von unmittelbarem Versand aus.