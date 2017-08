AirDrop in der Luft: Flugzeuge tauschen Fotos über iOS aus

Zu Land sind Bluetooth und Wi-Fi auf eine relativ kurze Distanz von 10 bis 100 Metern beschränkt, was auch mit den vielen Interferenzen durch Bausubstanz und anderen Funkteilnehmern zusammenhängt. Entsprechend kurz ist daher auch die Reichweite von AirDrop, welches den kabellosen Austausch von Dateien zwischen Apple-Geräten erlaubt. Weiter oben in 11 Kilometern Höhe sieht die Situation aber anders, wie ein Pilot in einem zurückgenommenen Video beweist.So hatte ein Pilot der Singapore Airlines (SIA) mit einem Kollegen in einem anderen Flugzeug mittels AirDrop ein Foto ausgetauscht. Beide Flugzeuge hielten bei klarem Wetter einen Abstand von mehreren hundert Metern zueinander. Dennoch war der Austausch problemlos möglich.Ob dabei die Bord-iPads oder persönliche iOS-Geräte zum Einsatz kamen, ist nicht bekannt. Ganz unüblich scheint die Verwendung von AirDrop unter Piloten aber wohl nicht zu sein, wie ein Bericht dazu nahelegt. Demnach kommt es immer wieder mal vor, dass Piloten mittels AirDrop-Fotos Informationen austauschen.Dies zeigt einmal mehr auch die Möglichkeiten von Apple-Technologien im professionellen Umfeld. Nahezu alle Apple-Produkte werden ursprünglich für den privaten Endkundenmarkt entwickelt, erfreuen sich aber auch im professionellen Umfeld großer Beliebtheit.Bei Fluggesellschaften ist vor allem das iPad beliebt, weil es kiloschwere Handbücher zu den Flugzeugen ablöst und zugleich gesuchte Informationen im Ernstfall schneller bereitstellen kann. Hinzu kommt aber offenbar auch die praktische Möglichkeit, Informationen zwischen zwei Flugzeugen unkompliziert per AirDrop auszutauschen.