AirDroid für iOS: Datentransfer-App jetzt auch für iPhone und iPad

Was im Vergleich zur Android-Version fehlt

AirDroid - File Transfer&Share

Die von Android-Geräten bekannte Datenaustausch-App AirDroid (Store: ) ist jetzt auch für iPhone, iPad und iPod touch verfügbar. Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit, Musik, Videos und sonstige in der Anwendung gespeicherte Dateien zwischen mehreren Geräten auszutauschen. Daten lassen sich über das iOS-Kontextmenü von anderen Apps zu AirDroid kopieren.Ähnlich wie bei Apples hauseigener Lösung AirDrop wird kein Kabel benötigt, da AirDroid im Falle eines fehlenden WLANs auf die Mobilfunkverbindung des iDevices oder Bluetooth setzt. Der Hersteller verspricht Transferraten von bis zu 20 Megabyte pro Sekunde.Der Vorteil gegenüber AirDrop ist die Unterstützung diverser Mobil- und Desktop-Plattformen, da AirDroid zusätzlich zu den eigentlichen Anwendungen für macOS und andere Systeme auch per Web-Client funktioniert.Wer die App von Android-Smartphones kennt, muss sich auf einige Einschränkungen der iOS-Version einstellen. Da iOS bei App-Funktionsberechtigungen deutlich restriktiver ist als Android, fehlen Features wie SMS-Versand, Benachrichtigungsanzeige am Mac oder PC, Kontaktorganisation und Anrufmitteilungen.Da es sich um die allererste iOS-Version von AirDroid handelt, ist es denkbar, dass der Hersteller mit der Zeit Möglichkeiten findet, die ein oder andere bislang Android-exklusive Funktion nachzuliefern – natürlich nur solche, die iOS nicht per se unterbindet.1.0.0 (Store: ) benötigt mindestens iOS 9.0 und ist kostenlos im App Store verfügbar. Das kostenpflichtige Abo für 19,99 US-Dollar pro Jahr liefert diverse Premium-Funktionen nach, darunter unbegrenzte Dateiübertragungen über eine ferngesteuerte Verbindung, die Unterstützung größerer Dateien (1 Gigabyte mit Mac und Windows, 100 Megabyte per Web-Client) und die Nutzung von bis zu sechs Geräten pro Nutzer-Account.