Adobe über Photoshop für M1-Macs: „Das Projekt war zunächst einschüchternd“

Herausforderungen bei der M1-Optimierung

Große Performance-Gewinne – sogar schon in Rosetta

Apples Mac-Wechsel von Intel zu hauseigenen ARM-Chips ist im vollen Gange. Zu den Herausforderungen des Unternehmens aus Cupertino zählt nicht nur die Umstellung der eigenen Hard- und Software, sondern auch Software-Drittanbieter zu möglichst schnellen Updates für M1-Macs zu motivieren. Adobe hat kürzlich die erste ARM-Version von Photoshop für Apple Silicon veröffentlicht. Der Softwareanbieter hat anlässlich dessen ein Interview gegeben und die Arbeit an der neuen Photoshop-Version beschrieben – die zunächst etwas einschüchternd gewesen sei, so Photoshop Product Manager Mark Dahm.Dahm verweist im Interview mit Computerworld auf die große Erfahrung, die das Unternehmen in den letzten 30 Jahren mit Prozessor-Transitions auf der Mac-Plattform gesammelt hat – darunter der Wechsel von PowerPC zu Intel Mitte der 2000er Jahre. Zudem halfen Adobe bei der M1-Variante von Photoshop die bei der Entwicklung der iPad-Version gewonnenen Erkenntnisse. Da Software-Performance zu den großen Prioritäten für Photoshop-Kunden gehöre, habe das Unternehmen besonders gewissenhaft an entsprechenden Stellschrauben gefeilt. Das sei anfangs einschüchternd gewesen, da bei Photoshop über die Jahre viele neue Features hinzukamen, zu denen beispielsweise Cloud-Integration und Machine Learning gehören. Außerdem gab es viele programminterne Librarys, die so schnell wie möglich an Apple Silicon angepasst werden mussten.Vorteilhaft bei der Optimierung für M1-Macs sei Rosetta gewesen, da so die Intel-Version von Photoshop direkt zum M1-Marktstart auf den neuen Maschinen lief – manche Funktionen waren sogar schon unter Rosetta performanter als auf Intel-Geräten. Trotzdem setzte Adobe den Fokus darauf, alle Komponenten von Photoshop zügig für M1-Macs auf Vordermann zu bringen. Geholfen haben dabei Apples Entwickler-Tools, die Adobe die Gelegenheit gaben, sich voll auf die Software-Anpassung zu konzentrieren, ohne sich mit etwaigen Schwächen der Entwicklerwerkzeuge herumärgern zu müssen. Wer als Entwickler in der Vergangenheit schon Erfahrung mit der Mac-Plattform gesammelt hat, sollte laut Adobe auf vergleichsweise einfache Weise einen reibungslosen Übergang zu M1-Geräten schaffen.So konnte das Unternehmen umgehend alle Leistungsvorteile des M1-Chip für Photoshop nutzen. Von Filtern über automatisierte Optimierwerkzeuge bis hin zu Machine-Learning-Features profitieren sämtliche Photoshop-Bereiche von den M1-Leistungsreserven. Der Geschwindigkeits-Zuwachs bei M1-MacBooks liege im Vergleich zu vorherigen Intel-MacBooks bei rund 50 Prozent. Die erste Version von Photoshop für M1-Macs sei aber erst der Anfang, so Adobe – für die Zukunft rechnet das Unternehmen mit weiteren Performance-Sprüngen. Bislang veröffentlichte Adobe M1-Versionen von Photoshop und Lightroom. Weitere Produkte wie Premiere Pro, Premiere Rush und Audition stehen als Public Beta in den Starlöchern.