Adobe After Effects nun mit nativer Unterstützung für M1-Macs: Leistungssprünge im Vergleich

Leistungsschub auf ARM-Macs

Quelle: Adobe

Weitere praktische Features

Seit Ende 2020 sind Apples erste Rechner mit hauseigenem ARM-Chip im Einsatz. Während viele Entwickler ihre Mac-Software zeitnah entsprechend der neuen Architektur kompilierten, gestaltet sich der Umstieg bei manchen Apps langwieriger. Adobe beispielsweise fällt nicht gerade durch einen schnellen Umstieg auf: Viele Anwendungen der Creative Cloud erhielten erst nach Monaten eine native Version für M1-Macs. Nun steht die nächste Runde an: Adobes Compositing-Programm After Effects steht ab sofort in der Version 22.3 zum Download bereit. Es bietet einige neue nützliche Funktionen sowie den nativen Support für Apple Silicon.Man kann schwerlich behaupten, dass Adobe Apps besonders schnell an Apples ARM-Macs anpasst: Wer beispielsweise After Effects im Einsatz hat, musste sich bislang mit der Ausführung via Rosetta zufriedengeben. Nun endet diese Ära: Adobe verspricht nun einen siebenmal so schnellen Start der App auf M1-Macs im Vergleich zur Vorgängerversion. Beim Rendern sei die App nun bis zu doppelt so schnell wie auf einem iMac Pro mit einer 10-Kern-CPU von Intel.Adobe beleuchtet die Vorteile der Optimierung für Apple Silicon ausführlich in einem Video. Eigenen Angaben zufolge habe das Unternehmen auch an einer schnelleren Benutzeroberfläche gefeilt. Praktisch: Sobald das Rendern eines Videos abgeschlossen ist, erhalten Nutzer eines iPhones oder einer Apple Watch auf Wunsch eine Benachrichtigung auf ihr Gerät.Neben den Anpassungen für M1-Macs finden sich noch einige weitere Features in Version 22.3: So ist Frame.io nun direkt in After Effects und Premiere Pro integriert und ermöglicht die Cloud-Freigabe von Videos, ohne die Komposition verlassen zu müssen. Eine erweiterte Ansicht unterstützt die Vorschau von 3D-Entwürfen und Gruppierungsindikatoren erleichtern die Übersicht über 2D- sowie 3D-Ebenen. Eine Übersicht weiterer kleiner neuer Funktionen listet Adobe im Benutzerhandbuch auf. Der Rollout des Updates soll laut Adobe schrittweise für alle Abonnenten der Creative Cloud erfolgen.